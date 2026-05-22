Dalibor Stevanovic croit en les chances de ses joueurs contre Saint-Gall (archives). ATS

Le Stade Lausanne-Ouchy disputera dimanche à Berne la finale de la Coupe de Suisse face à Saint-Gall. Son entraîneur Dalibor Stevanovic s’est confié à Keystone-ATS avant ce rendez-vous décisif.

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Grâce un parcours remarquable en Coupe de Suisse au cours duquel il a éliminé Grasshopper, Lucerne et Winterthour, le Stade Lausanne-Ouchy disputera la finale ce dimanche (14h) à Berne. Face à Saint-Gall, le club de Challenge League ne partira pas avec les faveurs de pronostics, mais espère une nouvelle fois créer la surprise contre une équipe de première division. Son entraîneur Dalibor Stevanovic a répondu aux questions de Keystone-ATS avant cette rencontre fatidique, qui pourrait marquer la fin de son passage chez les Stadistes.

Question: Dalibor Stevanovic, comment se passe cette semaine de préparation avant le match de dimanche?

«Après notre victoire samedi face à Neuchâtel Xamax (réd: 2-1), j'ai donné deux jours de congé à mes joueurs. Je souhaitais qu'ils se changent les idées après la fin du championnat, qu'ils se libèrent la tête un petit peu sans trop penser au football. Nous avons repris l'entraînement ce mardi sur synthétique. Finalement, on reste dans une routine. Nous ne voulons rien bousculer et garder la dynamique.»

Q: Avez-vous réussi à prendre aussi du repos durant ces deux jours?

«Moi non. Le plus important c'est les joueurs. Moi et mon staff, nous avons bien bossé pendant ces deux jours. Nous avons analysé notre propre équipe, mais avons surtout concentré nos efforts sur St-Gall et savons exactement ce qui nous attend au Wankdorf.»

Q: Vous avez terminé la saison avec trois victoires de rang, la dynamique dans le groupe est donc positive.

«Oui, nous avons très bien fini la saison. Lors des dernières journées, la quatrième place était l'objectif vu que les trois premiers avaient déjà creusé l'écart. Lorsque tu gagnes, l'atmosphère dans le groupe est meilleure, et ça se ressent à l'entraînement. Nous avons mérité ces victoires, je suis content d'avoir retrouvé cette efficacité.»

Q: Avant la demi-finale remportée face à GC à la mi-avril, le SLO performait face aux meilleures équipes, et peinait face à celle du bas de classement. En cette fin de saison, le constat s'est inversé, comment expliquez-vous cela?

«C'est l'approche mentale et l'attitude des joueurs qui a changé. Ils sont mieux concentrés. J'ai beaucoup insisté sur le fait que les trophées se gagnent dans le sport professionnel par la constance. Nous avons beaucoup discuté en interne des hauts et des bas que nous avons traversés, et comment s'améliorer dans le futur. Les résultats obtenus sont bons et j'en suis heureux.»

«Rien à perdre, tout à gagner»

Q: Une finale comme celle-ci peut aussi se jouer en prolongation voire aux tirs au but. Avez-vous travaillé cet aspect?

«Nous ne laissons pas la place à l'imprévu. Nous travaillons les tirs au but, les prolongations, même l'impact des décisions arbitrales et des supporters. Tout ça, ce sont des détails que nous ne pouvons pas laisser passer.»

Q: Vous sortez d'un entraînement au Stade de la Tuilière, comment prépare-t-on spécifiquement un match sur pelouse synthétique?

«Nous nous entraînons toute la semaine sur un terrain synthétique. Les appuis sont différents que sur une pelouse naturelle, et il faut que l'équipe s'adapte. Ce sera la même chose pour St-Gall, qui joue sur gazon à domicile. Il faut aussi s'habituer au ballon de la Coupe de Suisse, qui est spécifique à la compétition.»

Dimanche, chacun aura sa chance

Q: Dimanche, le Stade Lausanne Ouchy peut remporter le trophée le plus important de son histoire. Rappelez-vous cela à l'équipe pour les motiver?

«Pas besoin. Chacun de nous, moi inclus, sait à quoi nous jouons. Dans une carrière d'entraîneur ou de joueur, chaque trophée est important. En 125 ans, le SLO n'a pas réussi à en remporter, donc nous savons qu'en cas de succès nous entrerions dans l'histoire. Nous n'avons rien à perdre et tout à gagner.»

Q: Vous êtes en fin de contrat avec le SLO. Avez-vous pris une décision sur votre avenir?

«Mes pensées ne sont qu'à Lausanne. Tant que je suis ici, je suis à 100% au SLO et pas ailleurs. Je vais parler avec la direction après la finale pour la suite.»

Q: Que signifierait pour vous une victoire dimanche à Berne?

«Ce serait un plaisir immense. En tant que coach, je n'ai rien gagné pour l'instant. Ça serait le premier trophée, lors de ma deuxième saison en tant que coach. Nous allons nous donner à fond, et on va ramener la Coupe à la maison, comme disent les Français. Bien sûr, ça va être difficile, car nous jouons contre l'une des meilleures équipes de Suisse. Mais dès que l'arbitre sifflera le début du match à 14h, chaque formation aura des opportunités.»