Après les blessures et les doutes, Jude Bellingham affiche dans ce Mondial toute sa hargne, sa puissance et son efficacité. Il est devenu indispensable avec l'Angleterre dans les grands moments, comme face au Mexique au tour précédent et avant la Norvège, samedi en quart de finale.

«Je suis conscient de la responsabilité, de la pression que je porte avec tous les autres joueurs. Chaque joueur a une responsabilité différente sur le terrain en fonction de son rôle, mais je sais ce que je peux apporter à l'équipe», a lancé «Jude» après sa «masterclass» dans la fosse aux lions du stade Azteca contre le Mexique (3-2).

«C'est la plus belle soirée de ma carrière avec l'Angleterre. Juste incroyable», a assuré le joueur du Real Madrid, auteur de deux buts en l'espace de 98 secondes et de gestes héroïques dans sa propre surface.

À 23 ans et pour déjà son quatrième grand tournoi, l'Anglais aux 10 buts en 53 sélections a endossé définitivement le rôle de leader, aux côtés d'Harry Kane, le capitaine et canonnier.

«Nous ne sommes pas surpris par la façon dont il a pris le contrôle des moments clés dans les matches: en l'espace de cinq minutes (contre le Mexique), il a laissé son empreinte sur le match et il en a pris la mesure», a commenté mercredi son coéquipier Morgan Rogers.

«Faim»

«Dans les grands matches, vous avez besoin de vos grands joueurs. On voit sa faim de victoire, à quel point c'est important pour lui de décider de ces rencontres et de nous pousser vers l'avant», a ajouté son ami et concurrent au poste de no 10.

L'éclat de Bellingham depuis qu'il a posé le pied aux Etats-Unis a éteint les doutes, avant la Coupe du monde, quant au fait qu'il ne serait pas forcément titulaire sous les ordres de Thomas Tuchel.

Le milieu de terrain n'a pas entretenu la relation la plus fluide avec l'Allemand depuis que ce dernier a pris les rênes de la sélection anglaise au début de l'année dernière. Mais tout semble résolu depuis trois semaines entre les deux hommes

«Dans ces moments-là, on peut compter sur Jude», a affirmé Tuchel après le succès initial contre la Croatie (4-2), car «il adore les matches à enjeu, cela fait ressortir le meilleur de lui. C'est donc une décision facile de le faire jouer et de lui faire confiance, aussi parce que, au cours des 16, 17 derniers jours, il a pleinement adhéré à l'idée d'esprit d'équipe, à l'idée de fraternité et à notre vision de la façon dont nous voulons jouer au football.»

Le no 10 de l'Angleterre sort d'une saison moins aboutie que la précédente, notamment à cause des blessures. «Il trépignait d'impatience à l'idée de démarrer» le Mondial, a appuyé Morgan Rogers. Et ces six semaines de pause qu'a eues le joueur du Real Madrid pour surmonter un problème aux ischio-jambiers «l'ont aidé à se préparer pour ça», ces grands rendez-vous.

L'Angleterre, finaliste des deux derniers Euros et éliminée de justesse par la France en quart de finale du Mondial 2022, espère que Bellingham conservera ce niveau majuscule encore trois matches, pour enfin décrocher le sacre suprême qu'elle attend depuis 1966.