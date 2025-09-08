  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suisse – Slovénie Onze inchangé pour une confirmation attendue à Bâle

ATS

8.9.2025 - 19:49

Murat Yakin mise sur la continuité. A Bâle, face à la Slovénie, le sélectionneur de l'équipe de Suisse aligne les mêmes onze joueurs qui ont dynamité le Kosovo (4-0).

L'équipe de Suisse jouera dans la même composition que vendredi face au Kosovo.
L'équipe de Suisse jouera dans la même composition que vendredi face au Kosovo.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.09.2025, 19:49

08.09.2025, 21:00

L'unique véritable interrogation concernait Ricardo Rodriguez, sorti par précaution à la pause vendredi lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du monde. L'expérimenté latéral gauche va bien pouvoir tenir sa place.

Comme prévu, Manuel Akanji et Nico Elvedi sont alignés pour la troisième fois de suite en défense centrale, et Silvan Widmer, buteur face aux Kosovars, occupe le flanc droit. Au milieu, Granit Xhaka, Remo Freuler et Fabian Rieder sont reconduits.

Le trident offensif est le même que vendredi: Breel Embolo mène l'attaque avec le soutien de Dan Ndoye et Ruben Vargas sur les côtés.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.

La composition slovène: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Vipotnik.

Les plus lus

Suivez le duel Suisse - Slovénie en direct
Un mort dans une échauffourée, 4 personnes en garde-à-vue
Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps
Trump devra payer 83 millions de dollars pour diffamation
Macron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»
Rentes mensuelles de 30 ans décrochées à l'Eurodreams