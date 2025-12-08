  1. Clients Privés
Football turc Onze joueurs professionnels placés en détention

ATS

8.12.2025 - 23:11

Un tribunal d'Istanbul a ordonné lundi le placement en détention provisoire de 11 footballeurs de première et deuxième divisions turque. Ils sont accusés pour neuf d'entre eux d'avoir parié sur des matches de leur propre équipe, ont rapporté les médias turcs. 

Metehan Baltaci fait partie des 11 joueurs placés en détention.
Metehan Baltaci fait partie des 11 joueurs placés en détention.
IMAGO/Seskim Photo TR

Keystone-SDA

08.12.2025, 23:11

Parmi les cinq joueurs de première division inculpés figurent Metehan Baltaci, défenseur de Galatasaray, Alassane Ndao, ailier sénégalais de Konyaspor, et Mert Hakan Yandas, milieu de terrain de Fenerbahçe, accusé lui d'avoir parié sur des rencontres via une tierce personne.

