Carlos Cordeiro, principal conseiller du président de la FIFA Gianni Infantino, a annoncé sa démission immédiate vendredi. Il s'oppose «catégoriquement» au projet de l'instance mondiale du football de créer une société commerciale ouverte aux investisseurs privés.

«Mauvais pour le football» Opposé au projet de la FIFA, le bras droit de Gianni Infantino démissionne !

«Qu'on soit bien clair: je n'ai joué aucun rôle dans cette proposition et je m'y oppose catégoriquement. C'est une mauvaise chose pour les associations membres de la FIFA, une mauvaise chose pour le football, et une mauvaise chose pour l'avenir à long terme du jeu», a écrit cet ancien banquier sur le réseau social Linkedin.

Depuis plus de cinq ans à la FIFA où il est considéré comme «un des dirigeants les plus éminents du monde du football», Carlos Cordeiro a également été conseiller principal du groupe de travail de la Maison Blanche, chargé de superviser les préparatifs du Mondial des clubs 2025 et de la Coupe du monde 2026, un poste auquel il avait été nommé par Donald Trump.

«C'est hypothéquer l'avenir du football»

Sa démission est un nouveau coup porté au président de la FIFA Gianni Infantino, qui ne cesse de voir croître depuis mardi l'opposition à son projet de créer la FIFA Forward Enterprise (FFE), une société ouverte aux investisseurs privés qui serait chargée de gérer les activités commerciales et événementielles de l'instance mondiale du football.

Selon M. Cordeiro, la FIFA «dispose déjà de ressources financières extraordinaires» et a la capacité financière d'aider ses fédérations membres. «Vendre une participation permanente dans l'actif le plus précieux du football pour lever 4,2 milliards de dollars n'a guère de sens. C'est hypothéquer l'avenir du football sans justification convaincante», a-t-il poursuivi.