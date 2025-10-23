  1. Clients Privés
Equipe de Suisse dames Optimisme affiché pour Pia Sundhage avant d’affronter le Canada

ATS

23.10.2025 - 18:39

L'optimisme est de mise pour Pia Sundhage avant le match amical que l'équipe de Suisse dames livrera vendredi soir à Lucerne face au Canada. Ses joueuses peuvent néanmoins s'attendre à souffrir face aux championnes olympiques de Tokyo 2021.

Pia Sundhage est confiante avant d'affronter le Canada.
Pia Sundhage est confiante avant d'affronter le Canada.
Keystone

Keystone-SDA

23.10.2025, 18:39

23.10.2025, 19:29

Pia Sundhage se réjouit que les Canadiennes se déplacent pour le premier match des Suissesses après le championnat d'Europe à domicile cet été. «C'est une bonne équipe, c'est parfait. Meilleures les adversaires sont, plus c'est positif pour nous. Je me réjouis», a expliqué la sélectionneuse jeudi devant la presse.

La technicienne suédoise a également révélé qu'elle continuait à faire confiance à un système en 3-5-2 et que ses joueuses avaient surtout travaillé, pendant les trois jours du camp préparatoire, à se créer davantage d'occasions de but.

Pour le reste, Pia Sundhage s'est montrée peu loquace jeudi: à la question de savoir quelle gardienne serait sur le terrain, elle s'est contentée de sourire et de dire: «Nous verrons». A la question de savoir si Riola Xhemaili, qui a déjà marqué sept buts avec son club du PSV Eindhoven, serait titulaire, elle a de nouveau répondu: «Nous verrons bien si elle joue.»

Toujours est-il qu'en ce qui concerne les chances de victoire, Sundhage s'est montrée un peu plus volubile: «Je pense que nous avons une bonne chance. C'est phénoménal de jouer à nouveau à domicile, et après ce magnifique Euro, ce serait super d'enchaîner avec une victoire.»

L'héroïne de l'Euro Riola Xhemaili, qui a propulsé la Suisse en quart de finale en égalisant à la dernière minute contre la Finlande lors du dernier match de groupe, est elle aussi confiante. «Bien sûr, nous avons un peu moins de pression. Mais nous voulons quand même nous montrer sous notre meilleur jour et prendre du plaisir sur le terrain, comme à l'Euro», a-t-elle expliqué.

