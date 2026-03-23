«Oui, je connais son nom» : Zidane à la tête des Bleus, c'est fait ?

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a affirmé dimanche connaître le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France qui succèdera à Didier Deschamps après la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), dans une interview accordée au Figaro.

🚨 Philippe Diallo 🇫🇷 : « 𝗝𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗡𝗢𝗠 𝗗𝗨 𝗙𝗨𝗧𝗨𝗥 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥. 🇫🇷



Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français. »



Il révèle également que la FFF a reçu au moins 5… pic.twitter.com/sgZ6S1UiXd — Actu Foot (@ActuFoot_) March 22, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«Oui, je connais son nom», a répondu le patron de la «3F» à la question «connaissez-vous le nom du futur sélectionneur ?» posée par le quotidien, sans toutefois le dévoiler.

Relancé par Le Figaro pour savoir si ce futur sélectionneur serait Zinédine Zidane, grand favori pour succéder à Didier Deschamps en poste depuis 2012, M. Diallo a botté en touche: «Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde», a-t-il rétorqué en souriant, se tenant à sa volonté d'annoncer le prochain patron des Bleus après le Mondial.

Philippe Diallo, qui a dévoilé avoir reçu «moins de cinq candidatures, "toutes françaises», pour le poste, a par contre dessiné le portrait-robot de l'heureux élu, amener «à diriger l'une des plus grandes sélections du monde».

«Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français, a expliqué le président de la Fédération. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français. Didier Deschamps a réussi à le faire durant son mandat de quatorze ans. Son successeur devra cocher aussi cette case».

Bien que le président de la FFF ait botté la question en touche, selon Le Parisien, le nom choisi serait bien celui de l'ancien numéro dix des Tricolores. Les semaines à venir nous fourniront davantage d'informations.

Matchs amicaux à venir

Didier Deschamps et ses joueurs s'envolent mardi pour jouer deux rencontres amicales aux Etats-Unis, contre le Brésil, le 26 mars à Foxborough (Massachusetts), et la Colombie, le 29 mars à Landover (Maryland).

Ils disputeront ensuite deux matches amicaux en France, le 4 juin à Nantes contre la Côte d'Ivoire et le 8 juin à Lille face à un adversaire à déterminer.

Entre temps, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs de l'équipe de France retenus pour le Mondial-2026 le 13 mai sur TF1.

Les Bleus affronteront en phase de poules le Sénégal (le 16 juin à East Rutherford), un pays issu des barrages intercontinentaux (le 22 juin à Philadelphie) et la Norvège (le 26 juin à Foxborough).