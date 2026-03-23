«Oui, je connais son nom» : Zidane à la tête des Bleus, c'est fait ?

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe de France «Oui, je connais son nom» : Zidane à la tête des Bleus, c'est fait ?

Arthur Rappaz

23.3.2026

Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, a affirmé dimanche connaître le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France qui succèdera à Didier Deschamps après la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), dans une interview accordée au Figaro.

Agence France-Presse

23.03.2026, 16:36

«Oui, je connais son nom», a répondu le patron de la «3F» à la question «connaissez-vous le nom du futur sélectionneur ?» posée par le quotidien, sans toutefois le dévoiler.

Relancé par Le Figaro pour savoir si ce futur sélectionneur serait Zinédine Zidane, grand favori pour succéder à Didier Deschamps en poste depuis 2012, M. Diallo a botté en touche: «Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde», a-t-il rétorqué en souriant, se tenant à sa volonté d'annoncer le prochain patron des Bleus après le Mondial.

Zinédine Zidane. «Ce que je veux un jour, c'est entraîner la sélection nationale»

Zinédine Zidane«Ce que je veux un jour, c'est entraîner la sélection nationale»

Philippe Diallo, qui a dévoilé avoir reçu «moins de cinq candidatures, "toutes françaises», pour le poste, a par contre dessiné le portrait-robot de l'heureux élu, amener «à diriger l'une des plus grandes sélections du monde».

«Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l'objet d'une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c'est l'équipe des Français, a expliqué le président de la Fédération. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français. Didier Deschamps a réussi à le faire durant son mandat de quatorze ans. Son successeur devra cocher aussi cette case».

Bien que le président de la FFF ait botté la question en touche, selon Le Parisien, le nom choisi serait bien celui de l'ancien numéro dix des Tricolores. Les semaines à venir nous fourniront davantage d'informations.

Matchs amicaux à venir

Didier Deschamps et ses joueurs s'envolent mardi pour jouer deux rencontres amicales aux Etats-Unis, contre le Brésil, le 26 mars à Foxborough (Massachusetts), et la Colombie, le 29 mars à Landover (Maryland).

Ils disputeront ensuite deux matches amicaux en France, le 4 juin à Nantes contre la Côte d'Ivoire et le 8 juin à Lille face à un adversaire à déterminer.

Equipe de France. Zinédine Zidane lâche une bombe sur son avenir avec les Bleus !

Equipe de FranceZinédine Zidane lâche une bombe sur son avenir avec les Bleus !

Entre temps, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs de l'équipe de France retenus pour le Mondial-2026 le 13 mai sur TF1.

Les Bleus affronteront en phase de poules le Sénégal (le 16 juin à East Rutherford), un pays issu des barrages intercontinentaux (le 22 juin à Philadelphie) et la Norvège (le 26 juin à Foxborough).

Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé ce mercredi 8 janvier qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord.

08.01.2025

Les plus lus

"Sinon, nous continuerons à bombarder" - Trump contredit l'Iran et menace à nouveau
Les JO 2030 menacés par l'élection du maire de Nice ?
Obsèques de Bruno Salomone: l'émotion de Jean Dujardin
Budapest transmettrait des infos sensibles à Moscou: l'UE préoccupée
«Oui, je connais son nom» : Zidane à la tête des Bleus, c'est fait ?
Surprise colossale: Trump rétropédale et suspend les frappes en Iran