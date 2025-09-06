  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Et il n'est pas le seul ! Coup dur pour le PSG : Dembélé absent plusieurs semaines

ATS

6.9.2025 - 19:38

L'attaquant de l'équipe de France et du PSG Ousmane Dembélé sera absent «six à huit semaines». Ceci en raison d'une blessure musculaire à la cuisse droite, a-t-on appris samedi auprès d'une source proche du joueur.

Ousmane Dembélé sera absent des terrains plusieurs semaines.
Ousmane Dembélé sera absent des terrains plusieurs semaines.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.09.2025, 19:38

06.09.2025, 19:55

Entré en jeu lors de la victoire des Bleus face à l'Ukraine vendredi soir (2-0), il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, a précisé de son côté la Fédération française de football.

Equipe de France. La blessure d'Ousmane Dembélé jette un gros froid

Equipe de FranceLa blessure d'Ousmane Dembélé jette un gros froid

Son partenaire en club et en sélection Désiré Doué, que Dembélé avait remplacé à la mi-temps, a été victime lui d'une déchirure du soléaire du mollet droit, ajoute la FFF. Il devrait manquer lui quatre semaines de compétition selon plusieurs médias.

Les deux joueurs ont quitté le rassemblement des Bleus et Kingsley Coman a été appelé en renfort pour les remplacer.

Les plus lus

L’accident a été causé par la déconnexion du câble entre les deux cabines
La Nati snobée par ses supporters pour le match face à la Slovénie
Dimanche, la Lune disparaîtra dans l’ombre de la Terre
Les amendes impayées par les touristes coûtent cher aux communes
Une voiture fonce sur des manifestants propalestiniens, sans faire de blessé
Immense coup de tonnerre : le grand favori serbe au tapis dès les 8es !