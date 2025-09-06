L'attaquant de l'équipe de France et du PSG Ousmane Dembélé sera absent «six à huit semaines». Ceci en raison d'une blessure musculaire à la cuisse droite, a-t-on appris samedi auprès d'une source proche du joueur.

Ousmane Dembélé sera absent des terrains plusieurs semaines. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Entré en jeu lors de la victoire des Bleus face à l'Ukraine vendredi soir (2-0), il souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, a précisé de son côté la Fédération française de football.

Son partenaire en club et en sélection Désiré Doué, que Dembélé avait remplacé à la mi-temps, a été victime lui d'une déchirure du soléaire du mollet droit, ajoute la FFF. Il devrait manquer lui quatre semaines de compétition selon plusieurs médias.

Les deux joueurs ont quitté le rassemblement des Bleus et Kingsley Coman a été appelé en renfort pour les remplacer.