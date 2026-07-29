Les incidents qui ont émaillé l'après-match de la finale du Mondial sont visés par une procédure disciplinaire, a annoncé la FIFA mercredi. Cinq finalistes, dont l'Argentin Leandro Paredes, doivent répondre de leurs actes.

The Argentine Football Association, three of its players and a coach are being investigated by FIFA for altercations at the World Cup final and the parading of the Falklands banner. The disciplinary arm of world football’s governing body has opened proceedings against Leandro… pic.twitter.com/GKEw3liP5w

Paredes s'était laissé aller à un geste violent après la victoire 1-0 de l'Espagne contre l'Argentine à East Rutherford. Lors d'une altercation, il a saisi le maillot de Gavi, lui a porté un coup de poing au visage et l'a fait tomber. Auparavant, il avait déjà repoussé Eric Garcia. Selon le communiqué de la FIFA, Gavi est le seul joueur espagnol visé par une enquête. Du côté argentin, outre Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada ainsi que l'entraîneur adjoint Roberto Ayala sont concernés.

La FIFA mène également des enquêtes pour plusieurs violations présumées du code disciplinaire à l'encontre de la Fédération argentine suite à la diffusion de messages politiques sur le terrain. Des joueurs argentins avaient en effet arboré une banderole sur le terrain après la victoire 2-1 en demi-finale contre l'Angleterre, affichant l'inscription «Las Malvinas son Argentinas» ("Les îles Malouines sont argentines").

Enfin, la FIFA enquête également sur des chants et gestes discriminatoires, des coups d'envoi retardés ainsi que des messages inappropriés de la part de l'Albiceleste. Des lancers d'objets par des supporters argentins font également l'objet d'une investigation.