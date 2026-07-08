Les bars, cafés et restaurants du canton de Genève pourront rester ouverts toute la nuit de samedi à dimanche, sans limite d'horaire, afin de diffuser le match de foot entre la Suisse et l'Argentine. Le coup d'envoi sera donné à 03h00 du matin.

L'autorisation d'ouverture illimitée a été publiée mercredi dans la Feuille d'avis officielle. Le Département de l'économie, de l'emploi et de l'énergie (DEE) entend ainsi «permettre aux supporteurs de l'équipe nationale de continuer à vibrer avec la Nati». Et de relever que la Suisse s'est, pour la première fois depuis 72 ans, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Le DEE a décidé de déroger à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement qui prévoit une fermeture à 02h00 en fin de semaine. Les exploitants sont toutefois tenus de veiller au maintien de l'ordre dans leurs établissements et à ce que cette ouverture illimitée n'engendre pas de nuisances pour le voisinage.

Les terrasses relèvent de la compétence des communes et ne sont donc pas concernées par cette décision, souligne le DEE. Vu l'heure tardive du match, et pour tenir compte du sommeil des riverains, la Ville de Genève n'envisage pas de permettre sa diffusion sur les terrasses, a-t-elle indiqué à Keystone-ATS.

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