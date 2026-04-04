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Avant un match de football «Regrettable incident» mortel et flou total dans un stade

ATS

4.4.2026 - 08:24

Au moins une personne a été tuée et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées dans un stade de Lima vendredi, lors d'un rassemblement de supporters à la veille d'un match de foot, a annoncé le ministre de la Santé péruvien. La raison de l'incident était inconnue dans l'immédiat.

L’incident s’est produit dans le stade Alejandro Villanueva à Lima.
L’incident s’est produit dans le stade Alejandro Villanueva à Lima.
IMAGO/Latin Sport Images

Keystone-SDA

04.04.2026, 08:24

04.04.2026, 08:26

«Il y a eu un regrettable incident au stade au cours duquel 47 personnes ont été blessées (...) et malheureusement, il y a un décès», a déclaré à la presse le ministre Juan Carlos Velasco, sans préciser ce qu'il s'était passé. Parmi les blessés, on recense trois mineurs. Trente-neuf personnes ont été hospitalisées et trois d'entre elles se trouvent dans un «état critique», a ajouté le ministre.

L'éventualité d'un effondrement de tribune du stade Alejandro Villanueva avait été dans un premier temps évoquée, avant d'être démentie par le club et les pompiers. Déplorant la mort d'un supporter, le club Alianza Lima a souligné sur le réseau social X que l'incident n'était pas dû à «la chute de murs ni de défaillances structurelles de l'enceinte sportive».

Un responsable des pompiers a également indiqué à la presse que «la structure de la tribune sud semblait être en bon état» et qu'il n'y avait «ni murs effondrés ni éléments tombés» sur le terrain.

Le match de derby opposant l'Alianza Lima au club Universitario, dans un autre stade de Lima, a été maintenu pour samedi 20h00, heure locale, a indiqué la ligue péruvienne de football.

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