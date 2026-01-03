  1. Clients Privés
CAN 2025 Les Lions de Tanga se défont du Soudan et filent en quarts

ATS

3.1.2026 - 19:25

Le Sénégal est venu à bout du Soudan 3-1 en huitièmes de finale de la CAN. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Sénégalais ont pu compter sur un doublé de Pape Gueye pour l'emporter.

Ibrahim Mbaye a assuré la qualification sénégalaise en scellant le score à la 77e.
Ibrahim Mbaye a assuré la qualification sénégalaise en scellant le score à la 77e.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 19:25

Privé de leur capitaine Koulibaly, suspendu, les Lions du Teranga ont obtenu l'essentiel face à une équipe soudanaise qui n'avait pas marqué un seul but pour se hisser en phase finale. En effet, le Soudan avait obtenu son unique succès face à la Guinée équatoriale à la faveur d'un autogoal.

CAN 2025. Algérie-RDC et Afrique du Sud-Cameroun, les seuls chocs

CAN 2025Algérie-RDC et Afrique du Sud-Cameroun, les seuls chocs

Pourtant, c'est bien le Soudanais Aamir Abdallah qui a mis le feu aux poudres à la 6e. Pape Gueye, qui évolue à Villareal, a redonné l'avantage aux siens avant la pause à la faveur d'un doublé (29e, 45e). L'attaquant du PSG de 17 ans Ibrahim Mbaye a lui assuré la qualification sénégalaise en scellant le score à la 77e.

CAN 2025. Petite secousse : la RDC tient le Sénégal en échec

CAN 2025Petite secousse : la RDC tient le Sénégal en échec

