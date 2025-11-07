La Suisse et la Corée du Sud ont fait match nul 0-0 lors de la 2e journée du groupe F au Mondial M17 au Qatar. Les deux équipes sont en tête de la poule avec 4 points chacune.

La Suisse U17 accrochée par la Corée du Sud (image d’illustration).

Keystone-SDA ATS

Les protégés de Luigi Pisiono gardent ainsi toutes leurs chances d'atteindre la phase à élimination directe. Ils disputeront leur troisième match lundi (13h30) contre le Mexique, qui a battu la Côte d'Ivoire 1-0 et qui compte 3 points.

La qualification pour les 16es de finale semble dès lors très proche. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, continueront la compétition.

C'est la deuxième fois que la Suisse M17 dispute le Mondial dans cette catégorie d'âge. La précédente, en 2009, avait vu les Helvètes de Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez décrocher le titre au Nigeria.