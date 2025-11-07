  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial M17 au Qatar Pas de but entre la Suisse et la Corée du Sud

ATS

7.11.2025 - 18:44

La Suisse et la Corée du Sud ont fait match nul 0-0 lors de la 2e journée du groupe F au Mondial M17 au Qatar. Les deux équipes sont en tête de la poule avec 4 points chacune.

La Suisse U17 accrochée par la Corée du Sud (image d’illustration).
La Suisse U17 accrochée par la Corée du Sud (image d’illustration).

Keystone-SDA

07.11.2025, 18:44

Les protégés de Luigi Pisiono gardent ainsi toutes leurs chances d'atteindre la phase à élimination directe. Ils disputeront leur troisième match lundi (13h30) contre le Mexique, qui a battu la Côte d'Ivoire 1-0 et qui compte 3 points.

La qualification pour les 16es de finale semble dès lors très proche. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, continueront la compétition.

C'est la deuxième fois que la Suisse M17 dispute le Mondial dans cette catégorie d'âge. La précédente, en 2009, avait vu les Helvètes de Granit Xhaka et Ricardo Rodriguez décrocher le titre au Nigeria.

Les plus lus

Un enfant tire sur une enseignante qui touche 10 millions de dollars lors du procès
Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine
Un Valaisan veut construire un gratte-ciel de 260 mètres près du Cervin
Interpellations suite à l'attaque d'une entreprise au Locle
Des pilotes de Lufthansa découvrent une fissure sur un hublot à 12'500 mètres d'altitude
Des centaines de vols annulés aux Etats-Unis