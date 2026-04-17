L'Association suisse (ASF) et la Swiss Football League (SFL) ont décidé de ne pas reprogrammer la Swiss Football Night, qui avait été annulée à la suite de l'incendie catastrophique de Crans-Montana. Les lauréats ont reçu leurs trophées en mains propres.

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Dans la catégorie «Male National Player», c'est Granit Xhaka qui s'est imposé pour la quatrième fois consécutive. Le milieu de 33 ans a mené la Suisse, en tant que capitaine, à sa sixième participation consécutive à la Coupe du monde. Dans la catégorie «Female National Player», c'est également la lauréate de l'année dernière, Géraldine Reuteler (26 ans), qui s'est imposée.

D'autres distinctions ont été décernées à Johan Manzambi (meilleur jeune joueur suisse), Leila Wandeler (meilleure jeune Suissesse), Xherdan Shaqiri (meilleur joueur de Super League), Iman Beney (meilleur joueuse de Super League) et Valon Fazliu (meilleur joueur de Challenge League). Le FC Concordia Lausanne (Spirit of Football Award) et le SC Nebikon (fair-play Trophy) ont également reçu un prix.