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Football «La vie peut être cruelle» - Pas de Mondial pour Xavi Simons

ATS

27.4.2026 - 09:07

Le Néerlandais Xavi Simons est forfait pour la Coupe du monde. Blessé au genou droit samedi, le milieu offensif a annoncé qu'il ne serait pas en mesure de terminer la saison avec Tottenham pourtant en lutte pour le maintien en Premier League.

Xavi Simons est forfait pour le Mondial.
Xavi Simons est forfait pour le Mondial.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.04.2026, 09:07

27.04.2026, 09:35

«On dit que la vie peut être cruelle et aujourd'hui c'est ce que je ressens. Ma saison s'arrête brusquement et j'essaie de me faire une raison. Honnêtement, ça me déchire le coeur», a écrit le joueur de 23 ans sur les réseaux sociaux dimanche soir.

«Tout ce que je voulais, c'était me battre avec mon équipe et maintenant, j'en suis privé tout comme je suis privé de Mondial. Représenter mon pays cet été, c'est fini», poursuit l'homme aux 34 sélections avec les Pays-Bas.

Simons, vraisemblablement touché aux ligaments croisés du genou droit, a quitté le terrain en boitant samedi lors de la victoire cruciale de Tottenham contre Wolverhampton (1-0) pour le maintien en Premier League. A quatre matchs de la fin de la saison, les Spurs sont 18es du championnat d'Angleterre, à deux points d'assurer leur maintien.

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