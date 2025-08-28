  1. Clients Privés
Procès FIFA Platini et Blatter définitivement acquittés

ATS

28.8.2025 - 10:21

Le Ministère public de la Confédération renonce à faire appel contre l'acquittement des anciens dirigeants du football Joseph Blatter et Michel Platini. L'acquittement pour fraude, abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres est donc définitif.

Le Ministère public de la Confédération renonce à faire appel contre l'acquittement des anciens dirigeants du football Joseph Blatter (en photo) et Michel Platini (archives).
Le Ministère public de la Confédération renonce à faire appel contre l'acquittement des anciens dirigeants du football Joseph Blatter (en photo) et Michel Platini (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.08.2025, 10:21

28.08.2025, 10:32

En acceptant le jugement rendu en première et en deuxième instance, le Ministère public de la Confédération (MPC) clôt un nouveau chapitre au niveau dans le complexe de procédures lié au football, explique-t-il.

L'ancien président de la FIFA, Joseph Blatter, et l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, avaient été acquittés en deuxième instance le 25 mars 2025 par une chambre d'appel extraordinaire à Muttenz (BL) selon le principe «in dubio pro reo» (le doute profite à l'accusé).

Affaire FIFA. Le verdict est tombé pour Sepp Blatter et Michel Platini !

Affaire FIFALe verdict est tombé pour Sepp Blatter et Michel Platini !

Un paiement de deux millions de francs à M.Platini, pour des services de consultant auprès de la Fédération internationale de football, était au coeur de l'accusation. Cette transaction était notamment basée sur un contrat verbal avec M.Blatter.

