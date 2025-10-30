  1. Clients Privés
Football «Pas un camp d'entraînement» - Lionel Messi recalé par l’Arabie saoudite

Gregoire Galley

30.10.2025

L'Arabie saoudite a refusé une proposition de la superstar argentine Lionel Messi visant à rejoindre son championnat de football pour une période de quatre mois avant la Coupe du monde 2026, selon un dirigeant du secteur sportif.

L'Arabie saoudite a refusé une proposition de la superstar argentine Lionel Messi.
L'Arabie saoudite a refusé une proposition de la superstar argentine Lionel Messi.
ats

Agence France-Presse

30.10.2025, 14:12

«L'équipe de Messi m'a contacté durant la Coupe du monde des clubs l'été dernier. Il voulait jouer en Arabie saoudite pendant les quatre mois d'interruption du championnat américain afin de se préparer pour le Mondial 2026», a affirmé Abdallah Hammad, directeur général de l'Académie Mahd pour le développement des talents dans un podcast du média saoudien Thmanya.

«La même chose s'était produite avec (l'Anglais David) Beckham lorsqu'il évoluait au Los Angeles Galaxy et était parti jouer à Milan», a-t-il ajouté.

Messi, octuple Ballon d'Or âgé de 38 ans, est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire. Vainqueur de nombreux trophées avec le FC Barcelone, dont quatre Ligues des champions, il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2021 puis l'Inter Miami en 2023, après avoir un temps été pressenti au club saoudien d'Al-Hilal.

A la question de savoir si le royaume avait effectivement décliné l'offre de Messi, il a confirmé: «c'est exact». «J'ai soumis la proposition au ministre, mais il a refusé que Messi vienne pour seulement quatre mois, et le dossier a été clos. Il a dit que le championnat saoudien ne serait pas un camp d'entraînement», a précisé M. Hammad.

Mondial 2026. Participera ou pas ? Messi ne se décidera pas avant l'an prochain

Mondial 2026Participera ou pas ? Messi ne se décidera pas avant l'an prochain

«Transfert historique»

Depuis la signature retentissante du Portugais Cristiano Ronaldo à Al-Nassr début 2023, le championnat saoudien a attiré de nombreuses stars venues de grands clubs européens, dont Karim Benzema et Neymar, tandis que le royaume s'est vu attribuer l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Evoquant les coulisses du recrutement de Ronaldo, M. Hammad a raconté: «le premier contact a eu lieu lors de notre voyage au début de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Nous avons échangé avec lui et son entourage alors qu'il était encore à Manchester United».

Affirmant vouloir faire du championnat saoudien «l'un des meilleurs au monde», M. Hammad a également déclaré que la signature de Ronaldo en Arabie saoudite avait été «un transfert historique qui (avait) changé le visage du championnat saoudien».

Encore un record pour CR7. Ronaldo, la longévité d’un recordman infatigable

Encore un record pour CR7Ronaldo, la longévité d’un recordman infatigable

