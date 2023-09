La rencontre entre le FC Porto et le FC Arouca (1-1) a été marquée par un temps additionnel à rallonge, à savoir 22 minutes, et par l’annulation d’un penalty via un appel téléphonique entre l’arbitre et la VAR.

Scène lunaire dimanche lors de la 4e journée du championnat portugais. Le FC Porto, qui recevait le FC Arouca, a arraché l'égalisation à la... 109e minute (!) dans une fin de match polémique, prolongée de 22 minutes.

Alors que le club visiteur avait trouvé l’ouverture à la 84e, les locaux pensaient avoir obtenu un penalty à la 91e suite à une faute sur Mehdi Taremi. Mais c’était sans compter sur l’intervention de la VAR. Problème, suite à une défaillance technique, l’arbitre Miguel Nogueira n’a pas pu aller consulter lui-même les images, mais a tout de même décidé de revenir sur sa décision après un coup de téléphone avec la cellule vidéo.

🚨 O FC Porto está a pedir a anulação do jogo por má conduta da equipa de arbitragem.



"A ação de Miguel Nogueira constitui uma violação das regras de jogo e um erro de direito com potencial impacto grave no desfecho do encontro." pic.twitter.com/eBvXr2Fo7j — Daily Dragões (@dailydragoes) September 3, 2023

Une décision qui a fait bondir Porto, qui a demandé l’annulation du résultat. «L'action de Miguel Nogueira constitue une violation des règles du jeu et une erreur de droit ayant une incidence potentiellement grave sur le résultat du match», est-il écrit dans un communiqué publié dans la soirée de dimanche.

Taremi a obtenu un nouveau penalty sur une autre séquence quelques minutes plus tard (90+13e), mais son coéquipier Galeno a vu sa tentative être détournée par le gardien Ignacio De Arruabarrena (90+15e). La délivrance pour les «Dragons» est finalement venue du pied d’Evanilson (90+19e) dans une fin de rencontre qui risque de faire débat.