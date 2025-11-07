  1. Clients Privés
«Les chiffres sont déments» Pep Guardiola s’apprête à diriger son 1000e match en carrière

ATS

7.11.2025 - 18:43

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a jugé «déments» les chiffres de sa carrière d'entraîneur avant son 1000e match sur un banc. Son équipe recevra Liverpool dimanche en Premier League.

Keystone-SDA

07.11.2025, 18:43

07.11.2025, 18:48

«Les chiffres sont déments... Je ne passe pas mon temps à penser à combien, mais quand vous atteignez cette marque et que vous regardez ce que vous avez accompli... Les victoires, le niveau, pas seulement en Premier League et en Ligue des champions, on a fait des choses incroyables à Barcelone, incroyables», a dit Guardiola en conférence de presse.

L'ancien milieu défensif du Barça et de l'équipe d'Espagne a gagné 715 des 999 matches qu'il a disputés comme entraîneur, depuis ses débuts avec l'équipe B de Barcelone en 2007. Et l'entraîneur de 54 ans s'est dit ravi que sa 1000e sur un banc ait lieu contre Liverpool, le principal rival anglais, avec qui les Citizens ont dû partager les huit derniers titres de champion.

Le plus grand rival

«Bien sûr, Barcelone, l'impact sur ma vie en tant que joueur de foot, de manager et davantage encore, c'est évident, et bien sûr, le Bayern a aussi constitué une étape incroyable», a commenté le technicien catalan. «Mais Liverpool, en particulier avec (l'ancien coach des Reds, Ndlr) Jürgen Klopp, a été le plus grand rival dans ce pays. Il n'aurait pas pu y en avoir de meilleur».

Après avoir entamà sa carrière sur le banc avec l'équipe B de Barcelone en 2007, Guardiola a pris les rênes de l'équipe première un an plus tard et s'est bâti un copieux palmarès, avec le Barça (2008-2012), le Bayern Munich (2013-2016) puis Manchester City (depuis 2016).

