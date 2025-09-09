  1. Clients Privés
Équipe de Suisse «Personnellement, c'est dur...» - La déception de Denis Zakaria

Nicolas Larchevêque

9.9.2025

Denis Zakaria s'est dit «heureux» pour l'équipe de Suisse lundi soir après la nette victoire contre la Slovénie. Le milieu de terrain genevois n'a en revanche pas caché sa frustration quant à son rôle de joker, lui qui voit ses minutes de jeu sous le maillot national limitées.

Denis Zakaria : «Personnellement, c'est dur...»

Denis Zakaria : «Personnellement, c’est dur...»

La réaction de Denis Zakaria après la victoire de la Suisse contre la Slovénie (3-0) lundi à Bâle. «Heureux» du «début parfait» dans ces qualifications au Mondial 2026, le Genevois n'a en revanche pas caché sa frustration d'avoir peu de temps de jeu.

08.09.2025

Nicolas Larchevêque

09.09.2025, 14:21

L’équipe de Suisse a entamé sa campagne de qualifications à la Coupe du monde 2026 pied au plancher, signant deux victoires probantes contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0). Lundi soir, au coup de sifflet final au Parc St-Jacques, les protégés de Murat Yakin étaient forcément habités par le sentiment du devoir accompli. 

Qualifs Mondial 2026. Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

Qualifs Mondial 2026Même onze, même scénario : la Nati balaye la Slovénie

«C’était important de bien débuter dans ces qualifications. Nous sommes heureux, c’est le début parfait. Nous allons essayer de nous baser là-dessus et essayer de continuer comme ça», a déclaré Denis Zakaria en zone mixte.

Avec ce double succès, la Nati a retrouvé certaines certitudes après une année 2024 compliquée, ponctuée par une relégation en division B en Ligue des nations. «Nous avons un groupe qui vit relativement bien. Avec le stage aux Etats-Unis (en juin dernier), nous avons travaillé la cohésion. Cela s’est très bien passé (ndlr : deux victoires en amical), nous sommes dans la continuité de ce stage», a estimé le Genevois de 28 ans.

«Personnellement, c’est dur...»

Mais au-delà de la performance collective, ce dernier quittera ce rassemblement avec une ombre au tableau : son temps de jeu. Le milieu de terrain de l’AS Monaco n’a en effet disputé que 15 minutes contre le Kosovo et 12 autres contre la Slovénie. Clairement insuffisant pour un joueur de sa trempe.

Suisse - Slovénie. Découvrez les notes des joueurs de la Nati

Suisse - SlovénieDécouvrez les notes des joueurs de la Nati

«Personnellement, c’est dur... Mais on ne va pas parler de l’aspect personnel, je suis heureux pour l’équipe. C’est le plus important», a répondu un Zakaria déçu, mais ne souhaitant pas s’étaler davantage sur le sujet. Sa dernière titularisation en match officiel avec la Suisse remonte à septembre 2024, contre l’Espagne en Ligue des nations (défaite 4-1).

«Malheureusement, avec le système actuel il ne peut pas dépasser Granit (Xhaka) et Remo (Freuler)», a expliqué Yakin, selon les propos rapportés par Keystone-ATS. Le sélectionneur s'est dit sincèrement «désolé» de cette situation. «J'en ai longuement discuté avec Denis. Il a compris et a accepté, mais cela me cause beaucoup de soucis.»

Equipe de Suisse. «J'ai peu d'arguments...» - Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette

Equipe de Suisse«J'ai peu d'arguments...» - Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette

Impériale, la Nati poursuit son sans-faute

Impériale, la Nati poursuit son sans-faute

La Suisse poursuit son sans-faute dans les éliminatoires du Mondial 2026. Trois jours après avoir écrasé le Kosovo, la troupe de Murat Yakin n'a laissé aucune chance à la Slovénie lundi à Bâle (3-0).

09.09.2025

