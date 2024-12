La Suisse retrouvera notamment la Norvège et l'Islande lors de «son» Euro 2025, deux équipes qu'elle affrontera en Ligue des nations au printemps. Un tirage clément, mais une situation «potentiellement délicate» pour la sélectionneuse de la Nati Pia Sundhage.

Pia Sundhage : «You have to prepare for a lot of fight» L'entraîneuse des Suissesses partage ses premières impressions et axes de travail après le tirage au sort de l'Euro 2025. 16.12.2024

«Cela peut potentiellement être un peu délicat de jouer le dernier match de Ligue des nations contre la Norvège et de la retrouver pour le match d'ouverture de l'Euro un mois plus tard. Mais il faut accepter cette situation», a déclaré la technicienne suédoise à Keystone-ATS après le tirage au sort effectué à Lausanne.

Ce tirage peut malgré tout permettre à la Suisse de rejoindre la phase à élimination directe d'un Euro pour la première fois. «Nous allons commencer par faire nos devoirs, beaucoup de reconnaissance. Toute l'équipe pense qu'on a une grande chance de se qualifier pour les quarts de finale. Une fois ce palier atteint, tout devient possible», a ajouté Pia Sundhage.

«Aller le plus loin possible»

Caroline Abbé, la team manager de l'équipe de Suisse, se réjouit de son côté de ce groupe «abordable», même si elle reconnaît l'absence d'une affiche particulièrement alléchante. «Un petit Suisse-Portugal à Genève aurait été sympa», a lâché l'ancienne capitaine de la Nati. «Ce sera Suisse-Finlande, mais tout ce qui nous importe, c'est de montrer de belles choses sur le terrain, gagner, et aller le plus loin possible dans cet Euro.»