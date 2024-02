La nouvelle coach de l'équipe de Suisse dames Pia Sundhage a annoncé sa première sélection. Elle emmènera vingt-huit joueuses dont une néophyte en camp d'entraînement mi-février à Marbella.

Pia Sundhage emmènera vingt-huit joueuses pour son premier rassemblement. ats

Dans le cadre de ce rassemblement, Sundhage dirigera ses deux premiers matches les 23 et 27 février contre la Pologne. La milieu de terrain de 18 ans Lia Kamber du FC Lucerne a reçu sa première convocation. Comme Kamber, Leela Egli (Zurich), Noemi Ivelj et Sydney Schertenleib (Grasshopper les deux), ce seront trois autres joueuses qui effectuent le saut des M19 à l'équipe A.

«J'apprécie d'avoir pu sélectionner vingt-huit joueuses au lieu de vingt-trois et pouvoir ainsi faire connaissance avec plus de monde. Nous pourrons ainsi tabler sur un important mélange de joueuses expérimentées ou de plus jeunes éléments», a précisé Sundhage lors d'une conférence de presse à Muri.

Les dix jours à Marbella se dérouleront sous le slogan «embrace the change», littéralement «adopter le changement». «Nous aimerions construire quelque chose dans l'optique de l'Euro 2025 à domicile. Pour cela, nous avons besoin de courage et de patience», a poursuivi Sundhage. Elle espère que les changements seront bien acceptés. «Je ne suis pas Inka Grings ni Nils Nielsen, ainsi les choses seront différentes.»

Une semaine avant le début du camp d'entraînement, le staff des entraîneurs est complet. Comme l'ASF l'a communiqué, le Suédois Anders Johansson sera le deuxième entraîneur assistant aux côtés de Lilie Persson.

