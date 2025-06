L'équipe de Suisse dames a entamé sa préparation pour l'Euro lundi à Macolin. La sélectionneuse suédoise Pia Sundhage a affirmé que chaque joueuse avait une chance d'être retenue pour le tournoi.

Pia Sundhage, en conférence de presse KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Lors d'une conférence de presse, la technicienne s'est montrée très claire. «Mon message aux joueuses est le suivant: vous avez une chance. Il y en a qui considèrent leur sélection comme une formalité. Je veux que toutes luttent afin de hausser le niveau», a déclaré Pia Sundhage. Elles sont 30 depuis lundi et seront 35 au cours des deux prochaines semaines.

Des piliers de l'équipe comme Lia Wälti, Smilla Vallotto, Ana-Maria Crnogorcevic, Sydney Schertenleib ainsi que Naina Inauen, encore engagée dans le championnat en Norvège, ne rejoindront le groupe que plus tard. Se pourrait-il que des cadres qui semblent inamovibles ne soient pas retenues? «Oui», a répondu la sélectionneuse, sans en dire davantage.

Le cas Bachmann

La situation de Ramona Bachmann (34 ans) a aussi été évoquée. La principale intéressée se dit en forme, contrairement à l'avis de Pia Sundhage: «Pour le moment, elle n'est pas fit.» Mais la Suédoise a ajouté être certaine que Ramona Bachmann pourra créer «des moments magiques à partir du 2 juillet», tout en pointant du doigt le nombre de minutes durant lesquelles la joueuse a évolué cette saison avec Houston.

La cheffe désignée de la défense, Luana Bühler, a elle aussi commencé cette préparation avec peu de minutes dans les jambes, mais Sundhage espère que la joueuse de Tottenham devienne une figure forte pour cet Euro. «Nous avons encore du temps, estime-t-elle. Nous devons trouver les bonnes joueuses pour les bonnes positions dans les bons rôles.»

La récente relégation en Ligue B de la Ligue des nations a fait mal. Tant la sélectionneuse que les joueuses sont déçues par cette issue ainsi que par le niveau affiché lors des derniers matches avec huit matches sans victoire. «Nous n'avons pas marqué de buts et nous en avons concédé trop qui étaient évitables», a constaté la Suédoise, qui veut travailler sur ces domaines.

Flexibilité

Elle n'a pas dit si le système était susceptible de changer: «Nous avons un plan B et un plan C, que nous essayons évidemment de dissimuler. Nous devons rester flexibles. Nous avons du temps pour choisir les 23 meilleures joueuses et nous assurer que toutes ont la flexibilité nécessaire.»

La question des gardiennes s'est aussi posée. «Je n'ai pas encore vraiment parlé avec les trois, explique-t-elle. La situation est un peu stressante, c'est vrai. Mais on doit dire que nous disposons de trois bonnes gardiennes. Quand on se décidera pour une, les deux autres la soutiendront. Je vais m'entretenir davantage avec les trois durant la semaine.»