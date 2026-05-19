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Mondial 2026 Charles Pickel et Timothy Fayulu dans la sélection de la RD Congo

ATS

19.5.2026 - 09:55

La Fédération de football de la République démocratique du Congo a arrêté son choix d'équipe en vue du Mondial 2026. Le groupe comprend Charles Pickel et Timothy Fayulu, tous deux nés en Suisse.

Timothy Fayulu sera à la Coupe du monde.
Timothy Fayulu sera à la Coupe du monde.
IMAGO/Pascu Mendez

Keystone-SDA

19.05.2026, 09:55

Le Soleurois Pickel a disputé plusieurs matches avec les sélections suisses juniors jusqu'en 2018, mais n'a jamais réussi à intégrer l'équipe A. Le milieu défensif de 29 ans évolue pour la RDC depuis 2023 et a déjà été international à 33 reprises.

Le Genevois Fayulu n'a jusqu'ici effectué que trois apparitions, mais a tout de même contribué à la qualification des Léopards pour la Coupe du monde 2026. Gardien de but, il est entré en jeu lors de la séance de tirs au but en barrage contre le Nigeria et a arrêté deux tentatives. La RDC a ainsi pu obtenir son billet pour le Mondial en battant la Jamaïque en prologation 1-0 lors du barrage intercontinental contre la Jamaïque.

Qualifs Mondial 2026. Timothy Fayulu, héros improbable de la RD Congo

Qualifs Mondial 2026Timothy Fayulu, héros improbable de la RD Congo

Outre Pickel et Fayulu, Meschack Elia, qui a évolué à Young Boys entre 2020 et 2025, a également intégré la sélection de Sébastien Desabre. Pour sa deuxième participation à la Coupe du monde après 1974, la RDC rencontrera le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan en phase de groupes.

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