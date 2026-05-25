Alors qu'une partie de la sélection suisse s'est rassemblée lundi à Saint-Gall, Pierluigi Tami se projette déjà vers la Coupe du monde. Le directeur des équipes a une totale confiance en Murat Yakin.

Pierluigi Tami est confiant à l'aube du dernier tournoi qu'il vivra en tant que directeur des équipes nationales. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'optimisme de Tami repose avant tout sur la campagne de qualification convaincante de la Suisse. «Nous avons vu une équipe performante du début à la fin. Elle a convaincu par sa qualité, sa continuité et son intensité», a déclaré le technicien de 64 ans lundi lors d'une conférence de presse.

Si l'équipe parvient à reproduire cela, elle devrait pouvoir rejoindre la phase à élimination directe sans trop de problème, estime le Tessinois. La suite sera en revanche plus difficile à prévoir en raison du nouveau format du tournoi.

Avec l'élargissement du nombre de participants de 32 à 48 équipes, cette Coupe du monde comprendra pour la première fois des 16es de finale, soit un tour à élimination directe supplémentaire. Tami a toutefois laissé entendre qu'il attendait au minimum une qualification pour les 8es.

Une sélection réfléchie

Selon Tami, la qualité de l'effectif a encore progressé. «Nous aurions facilement pu emmener 30 joueurs», a-t-il avancé. Murat Yakin a dû en choisir 26, et il a privilégié l'expérience à la jeunesse.

Le sélectionneur bâlois a laissé à la maison Alvyn Sanches (23 ans), mais aussi des talents comme Sascha Britschgi (19 ans), Zachary Athekame ou Alessandro Vogt (tous deux 21 ans). «Chacun avait des arguments pour être sélectionné. Cette fois, ils ne sont pas là, mais ils représentent l'avenir de l'équipe nationale», a assuré Tami.

Même certaines lacunes potentielles, comme l'absence d'un deuxième arrière droit de métier, ne l'inquiètent pas. «Murat n'a pas composé cette liste au hasard», a-t-il souligné. «Derrière chaque nom, il y a une idée claire. Nous avons plusieurs joueurs polyvalents dans le groupe et j'ai une confiance totale en cette équipe.»

Une préparation adaptée

L'équipe, qui sera au complet d'ici jeudi, sera préparée dans les prochains jours aux conditions du tournoi. Le départ anticipé prévu mardi 2 juin, soit onze jours avant le premier match de groupe, doit permettre de s'adapter au décalage horaire.

Des entraînements programmés dès le matin serviront également à habituer les joueurs aux horaires particuliers des rencontres: tous les matches de groupe de la Suisse auront lieu à midi, heure locale.

«Notre staff n'a jamais été aussi professionnel, nous sommes parfaitement préparés», a affirmé Tami. Après deux Coupes du monde comme analyste vidéo (2006 et 2010), il s'apprête à vivre son deuxième Mondial comme directeur des équipes nationales. Il espère naturellement que le meilleur reste à venir pour conclure sa carrière.

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