L'ancien président de l'UEFA Michel Platini a porté plainte en diffamation contre trois anciens membres de la FIFA, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

«Platoche» a déposé une plainte pour diffamation publique contre 3 anciens membres de la FIFA. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

Définitivement acquitté par la justice suisse en août après dix ans de procédure dans l'affaire d'escroquerie qui avait précipité sa chute, l'ancien Numéro 10 de l'équipe de France a déposé plainte fin novembre contre trois anciens dirigeants de la FIFA, a confirmé cette source.

Cette plainte vise des prises de paroles publiques de ces anciens membres de la Fédération internationale de football, dont les noms n'ont pas filtré, qui s'étaient exprimé il y a une dizaine d'années au sujet des accusations contre «Platoche».

Michel Platini et le président de la FIFA de l'époque Sepp Blatter étaient accusés d'avoir «obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses» (1,8 million d'euros) en janvier 2011 en faveur du capitaine légendaire des Bleus, selon le parquet suisse.

Les deux hommes martelaient de leur côté qu'ils avaient dès l'origine décidé d'un salaire annuel d'un million de francs suisses, par un «accord de gentlemen» oral et sans témoins, sans que les finances de la FIFA n'en permettent le versement immédiat à M. Platini.

L'éclatement de l'affaire mi-2015, juste après la démission de Sepp Blatter emporté par une cascade de scandales, avait barré la route de Michel Platini vers la présidence de la FIFA, dégageant celle de l'Italo-Suisse Gianni Infantino, alors bras droit du Français à l'UEFA.