Un bus aux couleurs du Sao Paulo FC, qui devait assurer les déplacements de l'équipe brésilienne à Santa Cruz, en Bolivie, n'a finalement jamais accueilli les joueurs : la police a découvert à son bord des dizaines de paquets de marijuana.

Le Sao Paulo FC, qui a joué mardi en Bolivie, n’est pas impliqué dans ce trafique.

Copa Sudamericana Plus de 80 kg de marijuana découvert dans le car d’une équipe de football

Le club pauliste se trouvait en Bolivie pour affronter mardi Bolivar à La Paz, en huitième de finale aller de la Copa Sudamericana, l'équivalent sud-américain de l’Europa League. La compagnie de transport Cosmos a écarté toute responsabilité du club dans l'opération déjouée dimanche par la police.

«L'équipe de Sao Paulo n'a pas utilisé ce bus, un autre lui a été attribué», a-t-elle précisé dans un courrier adressé au club et dont l'AFP a obtenu une copie. «Nous précisons que l'entière responsabilité incombe aux chauffeurs boliviens», a-t-elle ajouté.

Environ 86 kg d’«une substance verdâtre»

Le véhicule, qui arborait les emblèmes du club brésilien selon des photos diffusées par la police, a été intercepté à Villa Tunari, une zone de production de coca du département de Cochabamba, dans le centre du pays.

Trois personnes ont été interpellées, selon la police antidrogue. Les agents ont découvert 65 paquets rectangulaires contenant «une substance verdâtre», qui après analyse s'est révélée être de la marijuana, selon la même source. Selon des médias locaux, la cargaison, dissimulée dans des sacs de courses, pesait environ 86 kg.