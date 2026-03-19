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Football Plusieurs retours d’importance au sein de l’équipe de Suisse

Nicolas Larchevêque

19.3.2026

Alvyn Sanches (23 ans) est de retour en équipe de Suisse après un an d'absence sur blessure. Le joueur des Young Boys a été appelé par Murat Yakin en vue du rassemblement de fin mars.

Keystone-ATS

19.03.2026, 10:51

19.03.2026, 11:53

La Suisse affrontera l'Allemagne à Bâle (27 mars) et la Norvège à Oslo (31 mars) dans le cadre de sa préparation en vue de la Coupe du monde. «Nous nous réjouissons de jouer deux des meilleures équipes d'Europe», a déclaré Yakin lors de la conférence de presse. Pour ces deux rencontres, le sélectionneur a fait confiance à ses cadres habituels: aucun néophyte n'a été retenu dans une liste de 26 noms.

Le come-back de Sanches

Appelé pour la première fois en mars 2025, Alvyn Sanches s'était gravement blessé à un genou (ligament croisé) en Irlande du Nord lors de ses débuts avec le maillot national. L'ancien joueur du Lausanne-Sport est désormais totalement remis et il a convaincu ces derniers mois avec YB. «C'est un joueur créatif qui est efficace devant le but. C'est bien qu'il soit de nouveau en forme», a notamment expliqué Murat Yakin.

Remo Freuler (Bologne) et Denis Zakaria (Monaco), qui avaient raté le dernier rassemblement sur blessure, effectuent aussi leur retour dans la sélection. D'autres éléments retrouvent le groupe, à savoir Eray Cömert (Valence), Ardon Jashari (AC Milan) et Joël Monteiro (YB), ainsi que Filip Ugrinic (Valence), qui n'avait plus été sélectionné depuis novembre 2024.

Okafor prévu mais blessé

Noah Okafor aurait dû figurer dans la liste, mais l'attaquant de Leeds est blessé. «Nous sommes allés le voir et avons eu des conversations très positives. J'avais prévu de le prendre, mais il est maintenant blessé depuis cinq semaines», a révélé le sélectionneur. «Nous voyons ses qualités et sommes d'avis qu'il peut nous aider», a-t-il dit. La porte n'est donc plus fermée pour l'ancien joueur de l'AC Milan.

Equipe de Suisse. Malaise avec Noah Okafor : «S'il a un problème, qu'il téléphone...»

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Breel Embolo (Rennes) est le seul vrai attaquant de pointe à figurer dans le groupe. «J'aimerais essayer quelque chose à ce poste», a glissé Yakin, qui a précisé qu'Andi Zeqiri et Cédric Itten seraient de piquet. Embolo, tout comme Dan Ndoye à Nottingham Forest, a perdu récemment sa place de titulaire en club. «Je ne m'inquiète pas pour Breel et Dan, ils obtiennent quand même du temps de jeu», dixit Yakin.

La position de Zakaria

Le sélectionneur s'est réjoui que Granit Xhaka soit de retour sur les terrains après quelques semaines d'absence avec Sunderland. «Granit est un battant. On a vu lors du dernier tournoi en Allemagne qu'il pouvait jouer même avec une blessure.»

La question de la position de Denis Zakaria - dans une défense à trois ou comme milieu défensif - continue d'alimenter les réflexions. «J'ai une énorme confiance en Denis, et je prévois quelque chose de spécial pour lui. On verra comment cela se passera et quelle sera la réaction des joueurs», a expliqué Murat Yakin.

Ces matches de fin mars seront les derniers avant que les Suisses ne s'envolent à destination des Etats-Unis début juin.

La sélection suisse

  • Gardiens: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).
  • Défenseurs: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurèle Amenda (Eintracht Francfort), Eray Cömert (Valence), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (SV Hambourg), Ricardo Rodriguez (Betis Séville), Silvan Widmer (Mayence).
  • Demis et attaquants: Michel Aebischer (Pise), Breel Embolo (Rennes), Remo Freuler (Bologne), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (SC Fribourg), Joël Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Fabian Rieder (Augsburg), Alvyn Sanches (Young Boys), Vincent Sierro (Al Shabab), Djibril Sow (FC Séville), Filip Ugrinic (Valence), Ruben Vargas (FC Séville), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).
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