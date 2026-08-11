Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont mariés mardi au Portugal, lors d'une cérémonie civile intime à Cascais, près de Lisbonne, a-t-on appris auprès de Brunswick Group qui représente le quintuple Ballon d'or portugais.

Cristiano Ronaldo (à g.) et Georgina Rodriguez (à dr.) se sont dit oui, mardi au Portugal. (Photo d'archives prise en mai 2019)

Ronaldo, 41 ans, et Georgina, 32 ans, «sont désormais officiellement mari et femme», indique une note qui reprend une déclaration du joueur transmise à Brunswick Group, ajoutant que «la cérémonie était un moment privé et intime auquel ont assisté leurs cinq enfants».

«Il a demandé que cette déclaration soit diffusée, mais il n'y aura pas d'autres informations, ni photographies, ni vidéos», a expliqué à l'AFP un porte-parole de cette agence.

La seule photographie officielle disponible est celle publiée sur les réseaux sociaux de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, montrant leurs mains entrelacées, leurs alliances bien visibles.

Le couple s'est fiancé il y a un an, lorsque Georgina avait annoncé sur Instagram que Ronaldo lui avait demandé sa main. Elle avait alors publié une photo de leurs mains avec une imposante bague de fiançailles.

Ronaldo avait lui-même laissé entendre l'année dernière que le mariage pourrait avoir lieu après la Coupe du monde 2026.

Georgina et Ronaldo se sont rencontrés en 2016 dans une boutique Gucci à Madrid, où elle travaillait comme vendeuse. Une rencontre qu'ils ont décrite comme un véritable «coup de foudre».

Dans une interview accordée à Vogue Arabia en mai 2025, Ronaldo lui a demandé ce qu'elle avait éprouvé lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois. Georgina avait répondu avoir ressenti dès leurs premiers échanges «une paix et une énergie inexplicables» comme «s'ils se connaissaient depuis toujours».

L'attaquant portugais, qui a déjà joué à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, évolue actuellement au sein du club saoudien Al-Nassr.

Après l'élimination du Portugal lors du Mondial cet été, le quintuple Ballon d'or a confirmé que cette sixième Coupe du monde avait été sa dernière, sans dévoiler toutefois s'il comptait poursuivre sa carrière internationale.

Georgina Rodriguez a accru sa notoriété en étant la vedette de l'émission Netflix intitulée «Moi, Georgina».

A eux deux, ils cumulent plus de 750 millions d'abonnés sur leurs différents comptes de réseaux sociaux.

Le couple possède un portefeuille d'investissements incluant notamment des marques de mode et une chaîne hôtelière.