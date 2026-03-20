Cristiano Ronaldo est absent de la liste de 27 joueurs convoqués vendredi en équipe du Portugal pour les deux matches amicaux de préparation à la Coupe du monde 2026, contre le Mexique et les Etats-Unis. Il est blessé depuis la fin février.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 - 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗚𝗔𝗟 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡 𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ! ✅🇵🇹 pic.twitter.com/TjWflIz0ZB — Vibes Foot (@VibesFoot) March 20, 2026

Keystone-SDA ATS

Le sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez, a cependant assuré vendredi que la participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde cet été en Amérique du nord n'était «pas en risque». Le quintuple Ballon d'or s'est blessé au tendon des ischio-jambiers le 28 février avec son club d'Al-Nassr en Saudi Pro League.

«C'est une blessure légère» et le joueur de 41 ans pourrait être rétabli «dans une ou deux semaines», a déclaré Martinez en conférence de presse. «Tout ce que Cristiano a fait physiquement pendant cette saison montre qu'il n'y a pas de problème physique».

«Au Mondial, le poste d'avant-centre sera pour Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos. Nous sommes à la recherche d'un troisième attaquant avec un profil différent», a souligné le sélectionneur en évoquant l'hypothèse Gonçalo Guedes, convoqué vendredi.

La Seleçao affrontera le Mexique le 28 mars à Mexico puis les Etats-Unis le 31 mars à Atlanta. Au Mondial 2026 (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada), le Portugal a été placé dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan et le vainqueur d'un barrage entre la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque et la RD Congo.