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Prépa Mondial 2026 Absent du Portugal : Ronaldo préservé avant le rendez-vous de l'année

ATS

20.3.2026 - 15:29

Cristiano Ronaldo est absent de la liste de 27 joueurs convoqués vendredi en équipe du Portugal pour les deux matches amicaux de préparation à la Coupe du monde 2026, contre le Mexique et les Etats-Unis. Il est blessé depuis la fin février.

Keystone-SDA

20.03.2026, 15:29

20.03.2026, 15:34

Le sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez, a cependant assuré vendredi que la participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde cet été en Amérique du nord n'était «pas en risque». Le quintuple Ballon d'or s'est blessé au tendon des ischio-jambiers le 28 février avec son club d'Al-Nassr en Saudi Pro League.

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«C'est une blessure légère» et le joueur de 41 ans pourrait être rétabli «dans une ou deux semaines», a déclaré Martinez en conférence de presse. «Tout ce que Cristiano a fait physiquement pendant cette saison montre qu'il n'y a pas de problème physique».

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«Au Mondial, le poste d'avant-centre sera pour Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos. Nous sommes à la recherche d'un troisième attaquant avec un profil différent», a souligné le sélectionneur en évoquant l'hypothèse Gonçalo Guedes, convoqué vendredi.

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La Seleçao affrontera le Mexique le 28 mars à Mexico puis les Etats-Unis le 31 mars à Atlanta. Au Mondial 2026 (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada), le Portugal a été placé dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan et le vainqueur d'un barrage entre la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque et la RD Congo.

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