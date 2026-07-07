En fin de contrat avec le Portugal, Roberto Martinez a confirmé que le huitième de finale du Mondial 2026 perdu contre l'Espagne (1-0), lundi, était son dernier match à la tête de la Seleçao.

«Oui c'est vrai, c'était mon dernier match avec l'équipe du Portugal», a-t-il confirmé en conférence d'après-match. L'Espagnol, arrivé en janvier 2023, a mis en avant la Ligue des nations gagnée en 2025 et les «records» en matière de buts marqués durant son mandat.

«Je pense que c'est la fin d'un cycle, c'est important d'avoir une voix différente», a dit le sélectionneur, dont le contrat expire cet été. «Nous n'avons pas gagné la Coupe du monde, cela n'aurait pas de sens de continuer».