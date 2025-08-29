Pour l'entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany, ce qui rend la Premier League plus attractive que la Bundesliga est tout simplement «l'argent». Le mercato estival a vu une fuite de très nombreux talents du championnat allemand vers l'Angleterre.

Vincent Kompany asked why many players are leaving the Bundesliga for the Premier League: "Money [laughs]" pic.twitter.com/OrfFpOypO0 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 29, 2025

Keystone-SDA ATS

Ancien joueur (avec Manchester City) et entraîneur (à Burnley) du championnat d'Angleterre, Vincent Kompany a été interrogé vendredi matin sur ce qui faisait l'attrait de la Premier League.

«Vu que c'est une question sur le championnat anglais, je vais répondre en anglais. ‹Money› (l'argent). Ok, j'aurais aussi pu le dire en allemand, c'est vrai», a simplement répondu l'entraîneur du Bayern Munich avec le sourire.

«Je me souviens toujours quand on a été promu avec Burnley. D'un seul coup, il y a les droits télé qui arrivent, c'est 100 millions d'euros. Pour un promu! Et ça monte jusqu'au sommet», a expliqué Kompany, promu de deuxième en première division anglaise avec Burnley en 2023/24.

«Vous passez d'un budget annuel de 25 millions à 120 ou 130 millions, ce qui correspond au top 8 en Bundesliga. Avec Burnley, on était compétitif avec Francfort ou Wolfsburg», a précisé Kompany.

La bascule financière a beau être énorme pour un promu, elle ne permet pas de réduire suffisamment l'écart avec les écuries habituelles de la Premier League, Burnley redescendant la saison d'après.

De gros transferts

A l'été 2025, Florian Wirtz a préféré rejoindre Liverpool plutôt que le Bayern Munich. En plus de Wirtz, Leverkusen a vu Granit Xhaka (Sunderland) et Jeremie Frimpong (Liverpool) rejoindre l'Angleterre, alors que Benjamin Sesko a quitté Leipzig pour Manchester United, et Hugo Ekitiké a pris la direction de Liverpool après une saison et demie à l'Eintracht Francfort.

Autre cible du Bayern, Nick Woltemade est sur le point, selon les médias anglais et allemand, de quitter Stuttgart pour Newcastle, alors que Xavi Simons est annoncé à Tottenham, qui a activé l'option d'achat de l'attaquant du Bayern Mathys Tel.

Les sommes évoquées pour certains transferts sont très élevées: 135 millions d'euros pour Wirtz, 90 pour Ekitiké, 85 pour Sesko, 75 à 90 pour Woltemade, 60 pour Simons.

La Bundesliga a légèrement augmenté ses revenus issus des droits télé domestiques pour la période 2025/29 au dessus du milliard d'euros par saison (1,15), deuxième en Europe mais très loin de la Premier League, qui fait surtout la différence sur les droits à l'étranger (4 milliards au total, dont 2 pour l'étranger).