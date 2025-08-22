  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Logique tribale» Pourquoi la violence continue de ternir le football en Amérique latine

Gregoire Galley

22.8.2025

Les images d'un supporter sautant dans le vide pour échapper à un lynchage, tandis que des bouteilles et des sièges volent dans un stade de Buenos Aires, illustrent la persistance de la violence dans le football en Amérique latine.

La violence persiste dans le football en Amérique latine (image d’illustration).
La violence persiste dans le football en Amérique latine (image d’illustration).
IMAGO/AAP

Agence France-Presse

22.08.2025, 08:19

La scène s'est déroulée mercredi pendant de violents affrontements entre les supporters d'un club chilien et ceux d'un club argentin, qui ont fait 19 blessés, dont trois graves, et conduit à l'interpellation d'une centaine de personnes.

Du Mexique à l'Argentine, en passant par le Brésil, la Colombie ou le Chili, la violence continue de ternir un sport pourtant au cœur de la passion populaire. Voici un aperçu de la situation:

D'où vient cette violence ?

L'Argentine et le Brésil, entre autres pays, ont adopté depuis plus de 20 ans des lois contre le hooliganisme, allant parfois jusqu'à prévoir des peines de prison. Mais la violence persiste.

Les stades sont perçus comme «des espaces où il est légitime de commettre des violences physiques mais aussi racistes ou homophobes», explique à l'AFP le sociologue argentin Diego Murze. Il a «toujours prévalu dans le football une logique tribale», note-t-il. Pour son homologue colombien German Gomez, «le football est un exutoire à la frustration» pour de nombreux supporters.

Au Chili, rien que depuis le début de l'année, 12 matchs ont été suspendus suite à des violences, selon l'union des footballeurs professionnels. En avril, deux supporters sont morts lors d'une bousculade devant un stade de Santiago avant un match de Copa Libertadores.

En Argentine, plus de 100 personnes sont mortes au cours des 20 dernières années, 157 au Brésil entre 2009 et 2019, et 170 en Colombie entre 2001 et 2019, selon des études universitaires et des ONG.

Football. Chaos total à Buenos Aires en Copa Sudamericana

FootballChaos total à Buenos Aires en Copa Sudamericana

Quelles mesures pour quels effets ?

La sécurité a été renforcée dans de nombreux stades du continent, avec notamment l'installation de caméras et, parfois aussi, d'une identification biométrique à l'entrée. «En Argentine, on vous contrôle plus dans un stade qu'à l'aéroport», ironise Diego Murze.

Mais ces technologies ne permettent pas toujours d'identifier efficacement les supporters violents. «On pourrait penser que ces avancées technologiques permettraient d'identifier les auteurs de ces actes de vandalisme et de les tenir responsables, mais la justice n'agit pas toujours efficacement», souligne le sociologue.

German Gomez accuse de son côté de laxisme le Conmebol, instance dirigeante du football sud-américain: elle éviterait, selon lui, d'imposer «des sanctions exemplaires aux clubs» impliqués dans des violences, de peur que leur fermeture n'entraîne «d'importantes pertes financières».

Quelles solutions ?

En Argentine et en Colombie, les supporters de l'équipe adverse sont interdits de déplacement. En Argentine, au Chili, en Uruguay et en Colombie, plusieurs clubs sanctionnés pour des incidents ont dû jouer à huis clos l'an dernier. Selon Diego Murze, les clubs doivent professionnaliser leurs dispositifs de sécurité, aujourd'hui «entièrement» délégués à l'Etat et la police.

Au Chili, la mort de deux supporters en avril a conduit le gouvernement à mettre fin au programme «Stade sécurisé», lancé en 2011 et censé lutter contre la violence dans les stades, mais jugé inefficace. L'initiative, qui confiait notamment la sécurité à des sociétés privées, devrait être prochainement remplacée par un nouveau dispositif.

«Réduire la violence dans le football en Amérique du Sud doit passer par des actions visant à promouvoir l'éducation et une culture du football», estime German Gomez.

Les plus lus

Grosse émotion: Olivier Minne et Sidonie Bonnec en larmes!
«Si Musk veut aller sur Mars, il ne doit pas se mettre en travers du chemin de Poutine»
Christian Constantin et le roi de la raclette à vélo pour battre un record loufoque
Trump distribue des pizzas et prononce un étrange discours
Une marmotte lui pique ses clés de voiture!
Les turbulences aériennes devraient augmenter drastiquement !