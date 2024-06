Murat Yakin: son équipe doit vaincre et convaincre ce soir ATS

La Suisse livre ce soir à Lucerne son avant-dernier match de préparation avant l’Euro en Allemagne. Face à l’Estonie, la sélection de Murat Yakin se doit de vaincre et de convaincre.

Contre la 123e nation du classement FIFA, Murat Yakin exigera sans doute de ses joueurs une performance bien plus aboutie que celle du 12 octobre 2015 lorsque la Suisse de Vladimir Petkovic n’avait dû qu’à un autogoal heureux à la 94e minute pour vaincre sans gloire 1-0 à Tallin lors de la quatrième et ultime confrontation entre les deux équipes à ce jour.

On rappellera que la première, le 16 août 1992, avait marqué le début de l’aventure de l’équipe de Roy Hodgson qui devait la conduire à la Coupe du monde 1994 aux Etats-Unis, une aventure racontée merveilleusement par un récent documentaire de la RTS.

Plus d'allant, plus de tranchant, plus d'efficience

Les «boys» de Roy Hodgson avaient gagné 6-0 il y a bientôt 32 ans. A Lucerne, Murat Yakin ne placera sans doute pas la barre aussi haut. Mais il espère voir plus d’allant, plus de tranchant et plus d’efficience que lors des deux rencontres du mois de mars au Danemark et en Irlande où seul un geste de classe de Xherdan Shaqiri avait permis à la Suisse de marquer.

Face aux Baltes dirigés pour la dernière fois par le Lucernois Thomas Häberli, Murat Yakin s’en remettra encore au joueur de Chicago. S’il est apte à jouer – il a souffert du mollet ces dernières semaines -, Xherdan Shaqiri sera une fois de plus l’atout maître de l’attaque.

L’absence de Breel Embolo engagé dans une course contre-la-montre pour guérir de sa dernière blessure, contraint le sélectionneur de jongler sans cesse pour trouver la bonne formule en attaque. Cela sera sans Haris Seferovic, jugé hors de condition, et sans Joël Monteiro, qui n’a pas retrouvé l’intégralité de ses moyens après sa blessure musculaire contractée le mois dernier.

Un destin pour Kwadwo Duah?

En revanche, une ouverture existe pour Kwadwo Duah. Troisième buteur du Championnat de Bulgarie, l’attaquant de Ludogorets Razgrad sera très certainement aligné mardi. «Je ferai des essais en attaque», souligne Murat Yakin. Le joueur formé aux Young Boys et passé notamment par Neuchâtel Xamax et le Servette FC peut s’inventer à 27 ans un destin international.

Ce match contre l’Estonie, qui verra Yvon Mvogo enchaîner une deuxième titularisation de rang dans les buts, servira de «laboratoire» au sélectionneur. A trois jours de livrer sa liste définitive pour l’Euro et à quatre de la réception de l’Autriche à St. Gall pour «la» répétition générale avant le match couperet de Cologne contre la Hongrie le 15 juin, Murat Yakin ne demande qu’à être surpris. Par Duah bien sûr mais aussi par les deux mondialistes du Qatar 2022 Fabian Rieder et Ardon Jashari qui ont perdu le fil alors que l’avenir semblait leur appartenir.

