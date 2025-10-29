  1. Clients Privés
League Cup 1er but de la saison pour Schär, humiliation pour Liverpool

ATS

29.10.2025 - 23:02

Fabian Schär a marqué son premier but de la saison. Le défenseur de Newcastle a ouvert le score lors de la victoire 2-0 contre Tottenham en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue anglaise.

Keystone-SDA

29.10.2025, 23:02

29.10.2025, 23:27

Victime dernièrement d'une commotion, Schär a marqué de la tête à la 24e sur un centre de Sandro Tonelli. Il s'agit du 22e but de l'ancien international helvétique pour Newcastle en 238 matches.

A noter que Liverpool est éliminé. Le champion d'Angleterre s'est incliné 3-0 à domicile face à Crystal Palace, enregistrant ainsi sa cinquième défaite consécutive en championnat ou en Coupe.

Premier League. Battu à Brentford, Liverpool n'en finit pas de sombrer

Premier LeagueBattu à Brentford, Liverpool n'en finit pas de sombrer

