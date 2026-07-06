Après un début de tournoi réussi et un embryon d'engouement populaire, les Etats-Unis, coorganisateurs du Mondial, font face à leur premier choc en 8e de finale contre la Belgique lundi à Seattle. Ceci avec leur attaquant Folarin Balogun, dont la suspension a été annulée.

Mondial 2026 Premier grand test pour les USA face à une Belgique en quête de rebond

Sorti premier d'un groupe abordable, vainqueur sans trembler de la Bosnie en 16e de finale (2-0), le tout en développant un jeu séduisant, Team USA s'avance vers le véritable révélateur de son tournoi. Une élimination à ce stade le rendrait décevant, quand une qualification signerait déjà une compétition réussie avec un quart de finale, comme en 2002, le record du pays dans l'ère moderne.

Pour atteindre ce premier objectif, alors que les supporters de cette nation résolument optimiste se projettent déjà le trophée à la main, les Etats-Unis défient la Belgique, un bastion du foot européen qui semble en déclin, mais garde encore quelques ressources. Le Sénégal a pu en témoigner avec une élimination au tour précédent (3-2 ap) en ayant mené 2-0 jusqu'à la 85e.

A la peine pour sortir du groupe G (deux nuls, une victoire), au bord du gouffre en 16es, les Diables Rouges ont montré des signes de fébrilité collective, mais conservent un grand gardien (Thibaut Courtois), des milieux d'expérience (Kevin De Bruyne, Youri Tielemans) et une flèche qui doit se relancer devant (Jérémy Doku).

Balogun sera bien présent

Les Etats-Unis peuvent s'avancer confiants, d'autant plus qu'ils ont appris dimanche que la suspension de leur attaquant en forme Folarin Balogun (3 buts dans le tournoi) avait été annulée par la FIFA.

Un petit motif d'inquiétude reste toutefois avant la rencontre de lundi. Les supporters se souviennent encore de la raclée infligée par la Belgique 5-2 fin mars à Atlanta.

Dans un pays où le «soccer» masculin reste un sport mineur, Team USA semble avoir enclenché un début d'engouement populaire, et évolue dans des stades pleins à l'ambiance joyeuse qui fait écho aux sourires affichés par le staff et les joueurs.

Pochettino a chanté à pleins poumons après la qualification le classique «Take Me Home, Country Roads» de John Denver, devenu le tube signature d'une sélection lancée sur une bonne dynamique.