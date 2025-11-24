Marseille-Newcastle, match spécial pour Mason Greenwood: pour la première fois depuis son arrivée, l'ailier de l'OM, en grande forme, affronte une équipe de son pays, où il est persona non grata depuis les accusations de violences conjugales ayant entraîné son départ de Manchester United.

Un premier duel anglais pour Greenwood depuis son départ de Manchester United. EPA

Agence France-Presse Melchior Cordonier

Il y a deux autres Anglais à l'OM, Angel Gomes et CJ Egan-Riley, mais même si le premier nommé était sur l'estrade, les journalistes britanniques présents lundi matin en conférence de presse au Vélodrome ne se sont intéressés qu'à Greenwood.

L'histoire est connue. Annoncé comme l'un des plus grands talents du foot anglais, international à 19 ans, Greenwood a été accusé en janvier 2022 de violences conjugales et de tentative de viol. Des charges qui ont depuis été abandonnées.

Suspendu par son club, où il jouait depuis l'âge de six ans, Greenwood a finalement quitté MU et l'Angleterre en août 2023 après un an et demi sans jouer, avant de rebondir à Getafe puis à l'OM, où il brille depuis 16 mois (33 buts et neuf passes décisives en 52 matchs).

A Marseille, Greenwood semble épanoui et vit discrètement, entouré d'un père omniprésent et de la jeune femme qui l'avait accusé et avec laquelle il vient d'avoir un deuxième enfant.

«Quelqu’un de différent»

Au plan sportif, il a donc retrouvé le très haut niveau mais l'Angleterre ne semble pas lui avoir rouvert ses portes. «Il n'est pas dans nos plans pour notre équipe», a ainsi assuré en septembre Thomas Tuchel, l'entraîneur allemand de la sélection aux Trois Lions.

A Marseille aussi, l'arrivée de Greenwood a été un sujet. Avant la signature du joueur, le maire de la ville, Benoît Payan, avait ainsi parlé d'un «comportement inqualifiable, inacceptable» et avait estimé que sa venue serait «une faute majeure».

Régulièrement interrogé sur le sujet, l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a de son côté toujours présenté son attaquant comme «une bonne personne» et l'a répété lundi.

«Je n'entre pas dans les vies privées. Je sais juste que Mason est un bon garçon. Il a payé de manière forte ce qui est arrivé et il a trouvé ici l'environnement qu'il lui fallait», a déclaré De Zerbi.

«Il a un caractère un peu fermé, discret, introverti. Je connais bien sa famille et ce sont de bonnes personnes. Je regrette ce qui est arrivé dans sa vie, parce que je connais quelqu'un de différent de ce qui est décrit, notamment en Angleterre», a ajouté le technicien lombard.

Joueur complet

Lui aussi questionné sur le thème d'un possible retour du N.10 marseillais en sélection ou en Angleterre, Angel Gomes, formé à Manchester United avec Greenwood, est encore moins entré dans le vif du sujet.

«Je ne parle pas de ça avec lui. On parle de Call of Duty, de Fifa ou de foot, mais pas de ses objectifs. Notre relation n'est pas celle là. C'est un équipier et un ami, je le connais depuis que j'ai six ans. C'est un gars sympa et il s'amuse sur le terrain, c'est super de le voir comme ça», a-t-il résumé.

Quand Greenwood s'amuse sur le terrain, cela donne ce que l'on voit depuis le début de saison: un attaquant à la vision du jeu précise, toujours décisif et imprévisible pour les défenseurs, incapables de prévoir s'il va partir sur son pied gauche ou sur son pied droit. Lui qui frappe tous ses penaltys du droit a d'ailleurs avoué vendredi au diffuseur Ligue 1 + qu'il était... gaucher.

Mais en plus de ses qualités de toujours, le nonchalant Anglais est aussi de plus en plus impliqué dans le travail défensif.

«Greenwood progresse. On ne peut pas toujours avoir la même intensité pendant 90 minutes. C’est à nous de l'accompagner mais surtout à lui de vouloir faire cet effort», a expliqué De Zerbi vendredi à ce sujet.

«Ne lui dites pas trop, ne l’écrivez pas trop, mais je crois surtout qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet», a ajouté le coach marseillais.