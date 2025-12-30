La joie de Martin Zubimendi après son but ATS

Arsenal a remporté le choc de la 19e journée de Premier League. A domicile, les Gunners ont largement battu Aston Villa 4-1. Cela leur a permis de renforcer leur place de leader.

Keystone-SDA ATS

Les Londoniens ont marqué en seconde période par Gabriel (48e), Zubimendi (52e),Trossard (69e) et Jesus (78e). Ils ont ainsi mis un terme à la série victorieuse des Villans, qui avaient remporté tous leurs matches depuis un revers à Liverpool au début novembre. Watkins a sauvé en vain l'honneur dans les arrêts de jeu.

Au classement, Arsenal possède 45 points. Manchester City, qui se déplacera à Sunderland le 1er janvier, en compte 40 et Aston Villa 39.