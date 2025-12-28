  1. Clients Privés
Football Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

ATS

28.12.2025 - 16:59

Granit Xhaka est toujours aussi précieux dans les rangs du promu Sunderland (archives).
Granit Xhaka est toujours aussi précieux dans les rangs du promu Sunderland (archives).
ATS

Granit Xhaka a délivré une jolie passe décisive dimanche lors du match nul de Sunderland contre Leeds et Noah Okafor (1-1). Les Black Cats, promus, sont septièmes du Championnat d'Angleterre.

Keystone-SDA

28.12.2025, 16:59

Le capitaine de l'équipe de Suisse a débloqué la situation à la 28e en récupérant le ballon après une longue touche. Il a adressé une délicieuse passe entre trois joueurs adverses pour trouver Simon Adingra. L'Ivoirien, non sélectionné pour la CAN, a enroulé sa frappe pour inscrire l'unique but de cette partie.

Titulaire dans les rangs des Whites, Okafor n'a pas été décisif comme son compatriote. Mais il a montré de belles choses, passant proche de l'égalisation à la 41e, avant que Dominic Calvert-Lewin ne marque un 1-1 mérité après la mi-temps (47e).

Avec ce résultat nul, Leeds enchaîne un cinquième match sans défaite en Premier League. L'équipe du Yorkshire est 16e, deux points devant le Nottingham Forest de Dan Ndoye et sept devant West Ham, 18e et premier relégable.

