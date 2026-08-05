L'attaquant ukrainien Mykhailo Mudryk a rejoué mercredi pour la première fois depuis sa suspension pour dopage qui l'a éloigné des terrains durant près de deux ans, lors de la défaite de Chelsea contre la Juventus Turin (0-1) à Hong Kong.

Le joueur des Blues est entré en jeu pour remplacer le Sénégalais Nicolas Jackson à la 82e minute d'un match de préparation qui avait déjà basculé du côté des Turinois, grâce à un but du Kosovar Edon Zhegrova (68e).

«Je suis très heureux pour lui. Son retour a été un moment émouvant pour tout le monde au sein du club, a réagi l'entraîneur des Londoniens Xabi Alonso. Il était forcément ravi. Après une si longue période, revenir sur le terrain a été une sensation formidable pour lui.»

La Fédération anglaise a autorisé Mudryk à rejouer, fin juillet, à la suite d'un accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) qui a permis l'abandon de l'appel formé devant le TAS par l'Ukrainien, suspendu pour quatre ans après un contrôle ayant révélé la présence d'une faible concentration de meldonium, une substance interdite.

L'ailier de 25 ans, pour lequel Chelsea a dépensé quelque 100 millions d'euros afin de le recruter au Shakhtar Donetsk en janvier 2023, n'avait plus rejoué depuis le 10 novembre 2024.

Alonso a indiqué mardi qu'aucune décision n'avait été prise au sujet d'un éventuel prêt ou transfert de Mudryk, un scénario qui revient dans les rumeurs.