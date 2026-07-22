Chelsea a annoncé mardi le recrutement de l'international Morgan Rogers (Aston Villa) pour 117 millions de livres (137 millions d'euros). Un record absolu pour un joueur anglais.

Morgan Rogers (à droite) n'a joué qu'un rôle de remplaçant lors du Mondial 2026 avec l'Angleterre.

Premier League Chelsea casse sa tirelire pour un international anglais

«Le joueur de 23 ans a signé un contrat à Stamford Bridge jusqu'en 2033», a annoncé Chelsea sur son site internet.

Le précédent record pour un joueur anglais était de 116 millions de livres, payées par Manchester City au début du mois pour faire venir de Nottingham Forest Elliot Anderson.