Amadou Onana, joueur d'Aston Villa, a été opéré mardi d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le coéquipier de Johan Manzambi sera indisponible neuf mois.

Nouveau coéquipier de Johan Manzambi, Amadou Onana sera éloigné des terrains pour une longue période.

Le milieu international belge Amadou Onana était sorti blessé le 7 juillet à Seattle après vingt minutes de jeu lors du huitième de finale de la Coupe du monde gagné par les Diables Rouges contre les États-Unis (4-1).

Son absence, couplée au départ de Youri Tielemans à Manchester United, pourrait rapidement permettre à Manzambi d'obtenir un temps de jeu intéressant après son arrivée chez les «Villans» pour environ 70 millions d'euros.