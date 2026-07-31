Mykhailo Mudryk va retrouver le football professionnel. Le joueur de Chelsea a vu sa suspension pour dopage être levée.

L'attaquant ukrainien de Chelsea Mykhailo Mudryk, suspendu pour dopage et qui avait fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), a été autorisé à rejouer pour le club londonien. Un accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) a été trouvé, a annoncé vendredi la Fédération anglaise.

L'ailier de 25 ans avait été suspendu pour quatre ans après un contrôle effectué en 2024, qui avait révélé la présence d'une faible concentration de meldonium, une substance interdite.

L'international ukrainien avait déposé un recours auprès du TAS, mais des modifications intervenues depuis dans les procédures de l'AMA font que, si son contrôle avait donné aujourd'hui le même résultat, aucune charge n'aurait été retenue. Il découle de ces changements qu'"aucune violation des règles antidopage n'en résulterait», a indiqué la FA dans un communiqué.

Nouvelle chance avec Xabi Alonso

La FA et Mudryk ont – avec l'accord de l'AMA – mis un terme à la procédure d'appel, a ajouté la fédération. «Dans le cadre de cet accord, M. Mudryk a reconnu avoir commis les violations des règles antidopage qui lui étaient reprochées et a accepté une période d'inéligibilité équivalente au temps déjà purgé à la date de l'accord.»

Mudryk, qui n'a plus joué depuis novembre 2024, avait rejoint Chelsea en provenance du Shakhtar Donetsk en 2023. Le joueur, auteur de 10 buts en 73 apparitions, avait peiné à s'imposer chez les Blues avant sa suspension, mais il aura désormais l'occasion de convaincre son nouvel entraîneur, Xabi Alonso.