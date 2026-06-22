Manchester United a acquis la majeure partie des terrains nécessaires à la construction de son nouveau stade, a annoncé «MU» lundi. Cette nouvelle enceinte aura une capacité de 100'000 spectateurs.

Un stade XXL se dessine Manchester United sécurise les terrains de sa future enceinte géante

Le club a acquis environ 10 hectares de parcelles, situées non loin de son stade actuel d'Old Trafford, un avancée majeure dans le projet de United visant à construire la plus grande arène sportive de Grande-Bretagne.

Grâce à cette parcelle de forme triangulaire située à seulement 350 mètres au nord-ouest de son enceinte actuelle, il ne sera plus nécessaire d'acquérir les terrains adjacents appartenant au terminal de fret voisin, qui constituaient jusqu'alors le principal point d'achoppement du projet.

Le club mancunien a dévoilé l'an dernier ses premiers plans pour un projet ambitieux de nouveau stade, d'un montant de 2,3 milliards d'euros. Aucune date n'est pour l'heure fixée sur l'horizon auquel les Red Devils entreront dans cette nouvelle enceinte.

The new Old Trafford will be the only European stadium comparable to those USA stadiums we're seeing at the world Cup. https://t.co/3x5O84YcHJ pic.twitter.com/EBpSIDfRLd — Dex (@DexxterUtd) June 22, 2026

Le futur stade sera au coeur d'un vaste projet de rénovation sur 150 hectares qui comprend également 15'000 nouveaux logements et permettra la création de 48'000 emplois au niveau local, et 90'000 au niveau national.

L'actuel stade d'Old Trafford, où évolue MU depuis 115 ans, est d'une capacité de 74'000 places. Mais il commence à montrer des signes de fatigue et, en attendant le futur stade, un projet de rénovation sera dévoilé le 9 juillet.