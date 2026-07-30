Le défenseur international français Maxence Lacroix a quitté Crystal Palace pour rejoindre Chelsea. Les Blues ont annoncé jeudi son arrivée avec un contrat portant jusqu'en 2032.

Lacroix, âgé de 26 ans et qui a disputé sept matches avec l'équipe de France, dont la demi-finale de Coupe du monde perdue contre l'Espagne (2-0), a été recruté pour un montant d'environ 60 millions d'euros d'après la presse britannique.

Formé à Sochaux et passé par Wolfsburg, le défenseur central a remporté au printemps l'Europa League avec Crystal Palace, qu'il avait rejoint en 2024 et où il a disputé 98 matches toutes compétitions confondues.