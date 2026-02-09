Arsenal a officialisé samedi le recrutement du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimaraes. Il arrive en provenance de Newcastle, pour un contrat de quatre ans plus un en option.

D'après les médias anglais, le club champion d'Angleterre a déboursé 75 millions de livres (87 millions d'euros) pour s'attacher les services du Brésilien de 28 ans, auteur de quatre passes décisives lors du Mondial 2026.

Newcastle perd son capitaine, après la démission de son entraîneur Eddie Howe la semaine dernière, et a connu plusieurs autres départs majeurs depuis un an: le buteur Alexander Isak, l'ailier gauche Anthony Gordon et le milieu de terrain Sandro Tonali.