Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a souligné lundi l'importance de «partager l'énergie, l'ambition et la soif de réussir» dans ce club abîmé par une saison ratée, lors de sa première conférence de presse à Londres.

Retrouver la Coupe d'Europe est «évidemment un objectif» pour le coach espagnol, le club londonien ayant échoué à s'y qualifier en terminant à la 10e place du championnat la saison passée.

Limogé du Real Madrid en janvier après moins d'un an comme entraîneur, Xabi Alonso est resté évasif quand il lui a été demandé si la direction de Chelsea, six fois champion d'Angleterre, lui accorderait du temps pour se mêler à nouveau à la lutte pour le titre de Premier League, remporté pour la dernière fois en 2017.

«Ce dont je suis sûr, c'est que nous avons l'ambition de gagner beaucoup de matches et d'être compétitifs. Mais nous devons prendre des décisions importantes, construire des principes forts, une culture et une mentalité solides», a exhorté l'ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich, 44 ans.

«J'ai confiance, je suis optimiste quant à notre capacité à faire une grande saison», a ajouté Xabi Alonso, également auteur d'un passage réussi sur le banc du Bayer Leverkusen (2022-2025).

Le technicien espagnol a déclaré souhaiter que le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez reste à Chelsea, mais n'a pas exclu un départ d'Alejandro Garnacho, confirmant «un intérêt de plusieurs clubs» à l'égard du jeune ailier gauche argentin.

«J'ai vraiment hâte d'avoir tout l’effectif à disposition», a déclaré Xabi Alonso alors que les internationaux Reece James, Trevor Chalobah, Malo Gusto et Fernandez sont encore engagés en demi-finales de la Coupe du monde aux Etats-Unis.