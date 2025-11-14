  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Qualifs Mondial 2026 Premier rouge en sélection : Ronaldo et la Seleção fébriles

Arthur Rappaz

14.11.2025

Stérile en attaque, fébrile en défense, le Portugal s'est fait surprendre par une Irlande beaucoup plus réaliste et s'est incliné 2-0 jeudi à Dublin, repoussant ainsi son éventuelle qualification pour le Mondial-2026 à un match décisif face à l'Arménie dimanche.

Ronaldo wird vom Platz gestellt und droht WM-Spiele zu verpassen

Ronaldo wird vom Platz gestellt und droht WM-Spiele zu verpassen

14.11.2025

Agence France-Presse

14.11.2025, 13:53

Les Irlandais ont ouvert le score sur corner par Troy Parrott (18e), qui a doublé la mise juste avant la pause (45e) sur un contre très mal négocié par la ligne arrière lusitanienne.

Symbole du désarroi de la Seleçao, son capitaine Cristiano Ronaldo a été exclu à l'heure de jeu pour un coup de coude dans le dos de Dara O'Shea.

Qualifs Mondial 2026. La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !

Qualifs Mondial 2026La France sera à la Coupe du monde, Ronaldo voit rouge !

Le quintuple Ballon d'or, qui n'avais jamais vu un carton jaune avec les couleurs de son pays, sera par conséquent suspendu au moins pour un match, et manquera donc la dernière rencontre qualificative prévue dimanche.

Le Portugal reste tout de même en tête du classement de ce groupe F avec 10 points et deux longueurs d'avance sur la Hongrie, qui avait battu l'Arménie à Erevan (1-0) dans l'autre match de la journée.

L'Irlande troisième avec sept points

Après trois victoires de rang face à chacun de ses adversaires, le Portugal avait concédé les premiers points le mois dernier, en étant tenu en échec par la Hongrie (2-2) à Lisbonne.

Une victoire face aux Hongrois, ou jeudi face à l'Irlande, aurait scellé la qualification du Portugal.

Une page va se tourner. Cristiano Ronaldo l'affirme : le Mondial 2026 sera «à coup sûr» son dernier

Une page va se tournerCristiano Ronaldo l'affirme : le Mondial 2026 sera «à coup sûr» son dernier

Mais les difficultés affichées en octobre ont été aggravées à Dublin par les absences du latéral Nuno Mendes, un joueur devenu prépondérant au sein de la Seleçao mais blessé avec son équipe du Paris SG, et du milieu offensif de Manchester United Bruno Fernandes, suspendu.

Le Portugal, sacré champion d'Europe en 2016, a disputé tous les grands tournois internationaux - Coupes du monde et d'Europe - depuis l'Euro-2000

Les plus lus

Chronique de l'accord douanier entre la Suisse et les États-Unis
Fiscalité vaudoise: une Genevoise prend les commandes
Plusieurs personnes meurent renversées par un bus à Stockholm
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Trump réduit les droits de douane pour la Suisse à 15%
Un Américain arrêté en France pour pédocriminalité