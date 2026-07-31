Yann Sommer a manqué son premier titre avec son nouveau club. En Supercoupe, l'ancien gardien de la Nati s'est incliné contre l'Union Saint-Gilloise.

Vainqueure de la Coupe la saison dernière, l'USG s'est imposée à l'issue d'une séance de tirs au but. Le score était de 1-1 après 90 minutes.

Aux penaltys, un seul tireur a échoué: l'ancien joueur du FC Zurich Cheveyo Tsawa, entré en jeu à la 88e minute, a raté le quatrième tir. Il s'agissait des premières minutes de l'international suisse M21 en match officiel sous les couleurs du Club Bruges.