  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Scandale dans le foot turc Près de 150 arbitres suspendus pour avoir parié sur des matches

ATS

31.10.2025 - 14:10

La Conseil de discipline de la Fédération turque de football (TFF) a suspendu vendredi 149 arbitres. Ils sont accusés d'avoir parié sur des matches au mépris de l'interdiction qui leur en est faite.

Keystone-SDA

31.10.2025, 14:10

Les suspensions vont d'une durée de huit à douze mois, a détaillé la TFF, précisant dans son communiqué que des investigations se poursuivent concernant trois autres arbitres également incriminés.

Une enquête de la fédération portant sur 571 arbitres des ligues professionnelles turques a révélé lundi que 371 d'entre eux possèdent des comptes de paris sportifs et 152 parient activement.

«L'arbitrage est une profession d'honneur. Quiconque ternit cet honneur (...) ne participera plus jamais au football turc», avait assuré jeudi Ibrahim Haciosmanoglu, le patron de la TFF, dont les révélations ont fait l'effet d'une bombe en Turquie.

22 des arbitres incriminés (7 arbitres centraux et 15 arbitres assistants) officient en première division, selon la fédération. Dix des arbitres listés par la TFF ont placé plus de 10'000 paris, l'un d'eux ayant à lui seul misé à 18'227 reprises. 42 arbitres ont parié chacun sur plus de 1000 rencontres de football, avait détaillé le patron du football turc.

Il n'a pas précisé en revanche si certains étaient soupçonnés d'avoir parié sur des matchs qu'ils ont dirigés. Une enquête a également été ouverte par le parquet d'Istanbul.

Les plus lus

«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Une chauve-souris géante plane dans l’espace: l’image qui glace le sang !
YB vire Giorgio Contini et rappelle son entraîneur à succès !
Nucléaire : l'annonce de Donald Trump provoque une onde de choc
Images saisissantes : un véritable déluge s’abat sur la ville de New York
Ferrari détruite : une fameuse route américaine théâtre d’un violent accident !