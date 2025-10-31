La Conseil de discipline de la Fédération turque de football (TFF) a suspendu vendredi 149 arbitres. Ils sont accusés d'avoir parié sur des matches au mépris de l'interdiction qui leur en est faite.

Keystone-SDA ATS

Les suspensions vont d'une durée de huit à douze mois, a détaillé la TFF, précisant dans son communiqué que des investigations se poursuivent concernant trois autres arbitres également incriminés.

Une enquête de la fédération portant sur 571 arbitres des ligues professionnelles turques a révélé lundi que 371 d'entre eux possèdent des comptes de paris sportifs et 152 parient activement.

«L'arbitrage est une profession d'honneur. Quiconque ternit cet honneur (...) ne participera plus jamais au football turc», avait assuré jeudi Ibrahim Haciosmanoglu, le patron de la TFF, dont les révélations ont fait l'effet d'une bombe en Turquie.

22 des arbitres incriminés (7 arbitres centraux et 15 arbitres assistants) officient en première division, selon la fédération. Dix des arbitres listés par la TFF ont placé plus de 10'000 paris, l'un d'eux ayant à lui seul misé à 18'227 reprises. 42 arbitres ont parié chacun sur plus de 1000 rencontres de football, avait détaillé le patron du football turc.

Il n'a pas précisé en revanche si certains étaient soupçonnés d'avoir parié sur des matchs qu'ils ont dirigés. Une enquête a également été ouverte par le parquet d'Istanbul.